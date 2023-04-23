فنادق مكة والمدينة تسجل أرقام تشغيل قياسية في رمضان

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سجلت فنادق مكة المكرمة والمدينة والمنورة، أرقامًا قياسية في نسبة الإشغالات طوال شهر رمضان المنصرم.

ومع فتح موسم العمرة والزيارة للحرمين الشريفين بتوسع غير مسبوق من مختلف دول العالم، حققت الفنادي إشغالاً بكامل طاقتها في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأسهم في تحقيق الزيادة الموسمية برنامج ضيوف الرحمن وتفعيل تسهيل حركة السفر من شتى دول العالم.

وكذلك التوسع في برنامج الربط الجوي الذي أضاف وجهات ومدنًا جديدة من كل العالم، حيث فتحت رحلات مجدولة وموسمية للمرة الأولى مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

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نسبة الإشغالات في فنادق مكة المكرمة

وقال وليد السبيعي، المختص في شؤون السفر والفنادق لصحيفة “الرياص”، إن نسبة الإشغالات في فنادق مكة المكرمة خلال شهر رمضان تجاوزت حتى ما قبل التوقف الإجباري الكبير بسبب جائحة كورونا في عام 2020.

وأشار إلى أن فنادق خمس وأربع نجوم سجلت تشغيلاً وصل الى 100 في المئة، وهناك فنادق كبرى من فئة خمس نجوم في وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عملت بكامل طاقتها في رمضان.

وكشف أن حركة الطلب فاقت العرض بمراحل في الأيام الأخيرة من رمضان، وحتى الفنادق البعيدة نسبيًا عن الحرم المكي، وخاصة في حي العزيزية بمكة المكرمة كان الحضور جيدًا في استيعاب الزيادة في المعتمرين.

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فنادق المدينة عملت بكامل الطاقة الاستيعابية

وذكر أن فنادق الخمس نجوم بالمدينة المنورة حققت كامل الطاقة الاستيعابية، خصوصًا خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، وهي نسب لم تسجل في الأعوام الأخيرة بسبب القيود على حركة السفر والزيارة والعمرة التي استمرت لوقت طويل مع استمرار آثار الجائحة على المملكة ومختلف دول العالم.

وأوضح السبيعي، أن من أبرز أسباب زيادة حركة السفر المرونة والسهولة في الحصول على تأشيرة دخول المملكة سواء لغرض السياحة أو للعمرة، فضلاً عن التسهيلات الأخيرة للحصول على هذه التأشيرة.

وبين، أن من العوامل التي أسهمت في زيادة ضيوف الرحمن إلى المملكة عمل وزارة الحج والعمرة، وبرنامج ضيوف الرحمن من تسهيل الإجراءات في مختلف الدول الإسلامية لدخول المملكة، خاصة عبر المنافذ الجوية.

من جانبه، قال فهد شحاته، المدير العام لفندق دار التقوى بالمدينة المنورة: “إن الكثير من الفنادق وقطاع الإيواء عمومًا قد حققت نسب تشغيل جيدة جداً مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن هذا يعود للخطوات التي عملت عليها المملكة للتوسع في حركة العمرة وزيارة المسجد النبوي.