هرب لهذا المكان.. الكشف عن منطقة وجود الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يتلقى الرعاية الطبية حاليًا بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم.

الكشف عن مكان البشير

وحسب “روسيا االيوم”، فإن الكشف عن مكان البشير جاء بعد الأنباء عن فرار عشرات السجناء من سجن “كوبر”.

ونقلت عن مصادر، أن التحقق من وجود البشير تحت الرعاية الطبية في أعقاب تداول أنباء كثيفة عن فرار العشرات من السجناء من ذات السجن الذي يُحتجز فيه ورموز دولته في الخرطوم بحري.

فرار عدد كبير من المساجين

وفي وقت سابق، أفادت مواقع سودانية بفرار عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم.

فيما تضاربت الأنباء بشأن هروب الرئيس المعزول عمر البشير وقادة النظام السابق.

وأكدت المصادر نفسها أن الهجوم المتكرر والاشتباكات حول سجن “كوبر” أدى إلى إطلاق سراح العديد من السجناء.

مقتل 5 نزلاء بسجن كوبر

وذكرت صحيفة السوداني، أن 5 نزلاء بسجن كوبر قتلوا إثر إصابتهم “بمقذوفات” داخل محبسهم

وأكد الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء.

فيما نفت قوات الدعم السريع ما وصفتها بمزاعم متداولة”على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام عناصرها لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

الدعم السريع يهاجم مواكب الدبلوماسيين

في الوقت نفسه، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بمهاجمة مواكب عدد من السفارات خلال عمليات إجلاء موظفيها ورعاياها.

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