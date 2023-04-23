“مايكروسوفت” تختبر ميزة مهمة في نظام تشغيلها الجديد “ويندوز 11”

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تسعى مايكروسوفت لاختبار ميزات جديدة في أنظمة Windows 11 وذلك بهدف تعزيز حماية خصوصية مستخدمي هذه الأنظمة.

وبدأت “مايكروسوفت” في اختبار إعداد خصوصية جديدٍ في نسخة 22624.1610 الخاصة بمعاينة Windows 11 Beta التي أطلقت الأسبوع الجاري كتحديث KB5025299.

ويطلق على إعداد الخصوصية الجديد اسم “استشعار التواجد”، ومن خلال هذا الإعداد سيقوم نظام التشغيل باستشعار ما إذا كان المستخدم نشطًا في استعمال جهازه وتطبيقاته أم لا.

ميزة جديدة

وقال مستخدمون إن هذه الميزة قد تؤثر على خصوصية المستخدم.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن الميزة يمكن من خلالها حظر بعض التطبيقات من الوصول إلى بعض المستشعرات في الأجهزة الأمر الذي سيعزز خصوصية البيانات.

وأوضحت “مايكروسوفت” أن الخاصية الجديدة من شأنها أن تساعد على قفل الأجهزة والحواسب تلقائيًا في حال ابتعاد المستخدم عنها أو في حال نسيان حاسبه يعمل والشاشة غير مقفلة.

طريقة تفعيل الخدمة

ويمكن الوصول إلى الخاصية الجديدة في حال كون نظام التشغيل في الحاسب يدعمها عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في الجهاز.

وبعد ذلك يتم الذهاب إلى خيار الخصوصية والأمان، وبعدها خيار”استشعار التواجد”.

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