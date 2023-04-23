لمرضى السكري.. استبدال المشروبات الغازية بالشاي والقهوة يجنبك الوفاة المبكرة!

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توصلت دراسة إلى أن شرب المزيد من الشاي والقهوة قد يساعد الملايين من مرضى السكري على تفادي الوفاة المبكرة والعيش لفترة أطول.

ووجد الباحثون أن استبدال المشروبات السكرية بالمشروبات المضادة للالتهابات قد يطيل العمر الافتراضي.

المشروبات الغازية تزيد خطر الوفاة

وعلى مدار 18 عامًا، راقب الباحثون عادات الشرب لأكثر من 15 من الأمريكيين، متوسط أعمارهم 61 عامًا.

ووجد فريق البحث أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب غازي واحد في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرًا بمقدار الخمس.

في المقابل، أظهرت النتائج أن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى ستة أكواب من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 26% للوفاة المبكرة.

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في حين تراجعت الوفاة المبكرة بنسبة 21% لأولئك الذين يتناولون كميات مماثلة من الشاي، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وأولئك الذين فضلوا الماء (23%) أو الحليب قليل الدسم (12%) استفادوا أيضًا، وفقاً لخبراء من جامعة هارفارد.

ووجد فريق البحث، أن أولئك الذين اختاروا شرب المزيد من القهوة والشاي بعد تشخيص مرض السكري كان لديهم خطر أقل للوفاة المبكرة، بنسبة 18 في المائة.

وسجلت 7 آلاف و638 حالة وفاة بين 15 ألفًا و486 مصابًا بالسكري بنسبة 49%. وأصيب نحو 3 آلاف و447 بأمراض القلب.

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البوليفينول يقلل الالتهاب

قال الباحث الدكتور لو ما: “القهوة لها مكونات مفيدة قد تقلل الالتهاب. الشاي هو أيضًا مصدر جيد للبوليفينول، وخاصة بمضادات الاكسدة، التي تحمل خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات”.

أضاف الدكتور لو ما، أن اختيار المشروبات الجيدة بين مرضى السكر أمر حيوي لصحة جيدة.