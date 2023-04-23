عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب،
وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الرتب العسكرية
1- جندي.
2 – جندي أول.
3 – عريف.
4 – وكيل رقيب.
5 – رقيب.
القوات المسلحة وأفرعها
1- القوات المسلحة السعودية.
2- والقوات البرية الملكية السعودية.
3- القوات الجوية الملكية السعودية.
4- والقوات البحرية الملكية السعودية.
5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.
7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
8- قيادة القوات المشتركة.
شروط التقديم
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ
ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
– أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .
– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
– وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– أن يجتاز جميع إجراءات و اختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
التخصصات
– قريباً.
الأسئلة الشائعة
موعد التقديم
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا ).