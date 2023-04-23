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عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ
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عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ

عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ

عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ
٠١:٢٦:٢٢ ص، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب،

وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

 الرتب العسكرية

1- جندي.

2 – جندي أول.

3 – عريف.

4 – وكيل رقيب.

5 – رقيب.

القوات المسلحة وأفرعها

1- القوات المسلحة السعودية.

2- والقوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- والقوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- قيادة القوات المشتركة.

 شروط التقديم

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ

ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات و اختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

 التخصصات

– قريباً.

الأسئلة الشائعة

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 موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.

 طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا ).

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أخبار السعودية التجنيد الموحد القوات المسلحة الوظائف العسكريةـ رتبة جندي موعد القبول وزارة الدفاع

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