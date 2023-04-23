عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التجنيد الموحد للفترة القادمة لعام1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب،

وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية

1- جندي.

2 – جندي أول.

3 – عريف.

4 – وكيل رقيب.

5 – رقيب.

القوات المسلحة وأفرعها

1- القوات المسلحة السعودية.

2- والقوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- والقوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ

ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

– أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

– أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

– حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

– أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

– ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة .البدنية واختبار التخصص .

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

– وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن يجتاز جميع إجراءات و اختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

التخصصات

– قريباً.

الأسئلة الشائعة

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موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا ).