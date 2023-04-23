الشرطة الهندية تعتقل 3 مسلمين للاشتباه في طبخهم لحم البقر (فيديو)

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اعتقلت الشرطة الهندية، ثلاثة مسلمين بولاية البنجاب للاشتباه في قيامهم بطبخ لحم البقر الذي يقدسه الهندوس.

واقتحم متطرفون يتولون حماية الأبقار منزلًا مسلمًا للاشتباه في أن العائلة المسلمة كانت تطبخ لحوم البقر.

وأظهر مقطع فيديو نشره “مرصد مسلمي الهند” في حسابه عبر موقع “تويتر”، الشرطة الهندية وهي تصادر إناء الطبخ بعد أن اعتقلت ثلاثة مسلمين في منطقة داسويا.

في منطقة داسويا بولاية البنجاب الهندية، اقتحم متطرفين حماية الأبقار منزلًا مسلمًا للاشتباه في أن العائلة المسلمة كانت تطبخ لحوم البقر !!

حضرت الشرطة الهندية وصادرت إناء الطبخ واعتقلت 3 مسلمين.#عيد_الفطر_المبارك#الاتحاد_الهلالpic.twitter.com/rnSgwtEZ7t — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) April 23, 2023

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رشق المسلمين بالحجارة أثناء صلاة العيد

إلى ذلك، قام حشد من المتطرفين التابعين للهندوتفا المتطرفة أمس برشق المسلمين يالحجارة خلال صلاة العيد في مدينة الله أباد أمس.

وألقت الشرطة الهندية القبض على أحد من المتطرفين، وقدمت تقريرًا ضد 12 آخرون بتهمة إلقاء الحجارة على المسلمين أثناء صلاة العيد.

يوم أمس قام حشد من المتطرفين التابعين للهندوتفا المتطرفة، برشق الحجارة على المسلمين خلال صلاة العيد في مدينة الله أباد..

في هذا حظرت الشرطة الهندية وألقت القبض واحد من المتطرفين وقدمت تقرير معلومات ضد 12 آخرون بتهمة إلقاء الحجارة على المسلمين الذين كانوا يصلون العيد.#ثاني_العيد pic.twitter.com/NwgyPLud57 — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) April 23, 2023

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واحتقل المسلمون في الهند أول أمس السبت بعيد الفطر.

وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة التي تتخللها طقوس وتقاليد عائلية متنوعة على مدى ثلاثة أيام.

ويقدّر المسلمون في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

وصنّف تقرير صدر عن لجنة خبراء دوليين مستقلة في يوليو 2022، المسلمين، كـ”أقلية مضطهدة” في الهند، بعد مراجعة سلسلة انتهاكات وصفت بـ”الجديّة” لحقوق الإنسان، سجّلت بدءًا من عام 2019.

وتدهورت الأمور بشكل ملحوظ عام 2019، مع إقرار البرلمان الهندي تعديلات على قانون المواطنة الصادر عام 1955.