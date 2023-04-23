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بادر بالتسجيل.. هذه أهم مميزات برنامج فصول موهبة
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بادر بالتسجيل.. هذه أهم مميزات برنامج فصول موهبة

بادر بالتسجيل.. هذه أهم مميزات برنامج فصول موهبة

بادر بالتسجيل.. هذه أهم مميزات برنامج فصول موهبة
٠١:١٣:٣٥ ص، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أن الانضمام لبرنامج فصول موهبة، يضمن للطالب أن يقوم على تدريسه معلمون متدربون ذوو كفاءة عالية.

 وأوضح أن القائمين على الدراسة يدعمون ما لدى الطالب من موهبة، ويساعدونه على الارتقاء بقدراته العقلية والشخصية، فبادر بالتسجيل عبر الرابط.

* المؤهلون للبرنامج

طلبة الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، الحاصلون على الدرجة المطلوبة في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي.

* شروط التسجيل

1-  أن يكون الطالبـ/ـة سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2-  أن يكون الطالبـ/ـة محققًا لدرجة التأهيل المعتمدة للبرنامج في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة للعام 2023 ​ضمن الصفوف المستهدفة.

1550 درجة فأعلى  طلبة الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي

1530 درجة فأعلى  طلبة الصف السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط

1540 درجة فأعلى  طلبة الصف الثالث متوسط والأول الثانوي

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3- أن يكون الطالب/ ـة منتظمًا في العام الدراسي الجاري ومن ضمن الفئة المستهدفة.

4- أن يقوم الطالب/ ـة بتعبئة نموذج طلب المشاركة من خلال نظام التسجيل.

5 – أن يكون الطالب/ ـة مقيمًا في مدينة انعقاد البرنامج و تكون مدينة مدرسة الطالب السابقة هي إحدى المدن التي ينفذ فيها البرنامج.

6 – أن يقوم الطالب/ ـة بالتسجيل خلال الوقت المحدد حيث يمنح ولي الأمر أسبوعًا واحدًا فقط بعد إعلان نتائج القبول المبدئي  لاستكمال إجراءات التسجيل في المدرسة، وإلا فسوف يتم اعتبار الطالبـ/ـ ة معتذرًا عن البرنامج.

7 – التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بولي الأمر على بوابة موهبة ( رقم الهاتف ، البريد الإلكتروني )؛ لأهمية ذلك في إتمام إجراءات التسجيل.

سياسات القبول

1- أن يكون الطالب/ـة محققًا لدرجة التأهيل المعتمدة للبرنامج في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة للعام 2023 ​ضمن الصفوف المستهدفة.

2- أن يكون الطالب/ـة منتظمًا في العام الدراسي الجاري ومن ضمن الفئة المستهدفة.

3 – ألا يكون الطالب/ـة مسجلاً في برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات​.

​* ملاحظة مهمة”

يحق للطالبـ/ ـة المرشح الالتحاق بأحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس:

​- برنامج فصول موهبة أو ببرنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات​ ولا يجوز الجمع بين البرنامجين. ​​

– وللإجابة عن استفساراتكم والحصول على مزيد من الدعم حول البرنامج يمكنكم الاستفادة من خدمة الرد الآلي على برنامج التليجرام ​

* ينتهي التسجيل في البرنامج في 1 مايو 2023

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الصف الثالث الثانوي الصف الرابع الابتدائي الصفوف الدراسية برنامج فصول موهبة مقياس موهبة للقدرات العقلية موهبة

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