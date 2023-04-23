اليوم الاثنين.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 4 من شوال 1444 هجرية، الموافق 24 من إبريل 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:44 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:38، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:34 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:35

المدينة – 4:30

الرياض – 4:01

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:44

المدينة – 6:48

الرياض – 6:20

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:14

المدينة – 8:18

الرياض – 8:50