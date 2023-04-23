الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة: هذا المشروب يساعد على منع عدوى المسالك البولية
اليوم الاثنين.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
وهذه عقوبته.. القبض على مواطن لنقله 5 مخالفات لنظام أمن الحدود في نجران
عاجل.. وزارة الدفاع تعلن موعد القبول في التجنيد الموحد الفترة القادمة لعام 1444هـ
فنادق مكة والمدينة تسجل أرقام تشغيل قياسية في رمضان
“مايكروسوفت” تختبر ميزة مهمة في نظام تشغيلها الجديد “ويندوز 11”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم الاثنين.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اليوم الاثنين.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اليوم الاثنين.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
٠١:٣١:٢٢ ص، الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 4 من شوال 1444 هجرية، الموافق 24 من إبريل 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:44 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:38، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:34 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:35

المدينة – 4:30

الرياض – 4:01

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:44

المدينة – 6:48

الرياض – 6:20

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:14

المدينة – 8:18

الرياض – 8:50

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدمام المدينة المنورة تبوك صلاة الفجر مكة المكرمة مواقيت الصلاة

مواد ذات صلة

المزيد
جولات ميدانية لمتابعة انتظام الطلاب والطالبات بتعليم عفيف

جولات ميدانية لمتابعة انتظام الطلاب والطالبات بتعليم عفيف

٠٨:٢٦ م، الأحد، ٢٥ يناير ٢٠١٥
خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق «أبشر»

خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق «أبشر»

٠٩:٢٨ م، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
شاهد.. تعذيب أسرى الجيش الروسي لدى أوكرانيا بطريقة صادمة

شاهد.. تعذيب أسرى الجيش الروسي لدى أوكرانيا بطريقة صادمة

٠٢:٥٥ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠٢٢
«المجلس الصحي» يُزف بشرى سارة لمرضى سرطان القولون

«المجلس الصحي» يُزف بشرى سارة لمرضى سرطان القولون

٠١:٠١ ص، السبت، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *