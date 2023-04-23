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تطور خطير.. والي الخرطوم يدعو لتكوين لجان لتأمين الأحياء من النهب والسلب
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تطور خطير.. والي الخرطوم يدعو لتكوين لجان لتأمين الأحياء من النهب والسلب

تطور خطير.. والي الخرطوم يدعو لتكوين لجان لتأمين الأحياء من النهب والسلب

تطور خطير.. والي الخرطوم يدعو لتكوين لجان لتأمين الأحياء من النهب والسلب
١١:٤٣:٤٦ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في تطور خطير، دعا والي الخرطوم، اليوم الأحد، المواطنين لتكوين لجان لتأمين الأحياء من النهب والسلب.

تتفاقم مشكلة نقص المياه والكهرباء والغذاء

يأتي مع تتفاقم مشكلة نقص المياه والكهرباء والغذاء في الخرطوم، إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى النقص الشديد في الأدوية والكوادر الطبية.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش السوداني عبر التلفزيون الرسمي السيطرة الكاملة على مدينة الأُبيض، وسط اشتباكات متقطعة في الخرطوم مع استمرار عمليات الإجلاء عبر ميناء بورتسودان.

ارتفاع عدد الضحايا 420 قتيلًا و 3700 إصابة

فيما كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد ضحايا اشتباكات السودان ارتفع إلى 420 قتيلًا و3700 إصابة.

وأوضحت أنها أصبحت غير قادرة على إرسال المزيد من اللوازم الطبية للسودان بسبب توقف المطارات.

المؤسسات الصحية تعرضت لهجمات شرسة

وأكدت أنه لا ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية ومن يحتاجون لها هدفًا للهجمات في السودان، وأن المؤسسات الصحية في السودان تعرضت لهجمات شرسة ويجب أن تنتهي الآن.

حزب الأمة القومي السوداني يقترح الحوار

فيما اقترح حزب الأمة القومي السوداني، البرهان وحميدتي، في حوار لإنهاء الأزمة بدولة إقليمية.

العالم يُجلي رعاياه من السودان

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول عن إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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