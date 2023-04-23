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“مرور الشرقية” يضبط قائد مركبة بعد ظهوره في محتوى مرئي يرتكب هذه المخالفة
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“مرور الشرقية” يضبط قائد مركبة بعد ظهوره في محتوى مرئي يرتكب هذه المخالفة

“مرور الشرقية” يضبط قائد مركبة بعد ظهوره في محتوى مرئي يرتكب هذه المخالفة

“مرور الشرقية” يضبط قائد مركبة بعد ظهوره في محتوى مرئي يرتكب هذه المخالفة
١١:٣٩:٠٥ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مرور المنطقة الشرقية عن ضبط مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية منها “عكس خط السير – عدم الوقوف عند نقطة التفتيش”.

وبحسب البيان، فإن قائد السيارة عرض سلامة الآخرين للخطر وجارٍ ضبطه وإحالته إلى الجهة المختصة.

قائد مركبة

في وقت سابق، تمكنت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية، من ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في مدينة الدمام معرضاً سلامة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

ويعرّف نظام المرور سلوك التفحيط بأنه قيادة مركبة بتهور في الطريق، أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا، ودون سبب مشروع؛ بحيث تُحدث الإطارات صوتًا مع جعلها تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا، أو تلتف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف؛ باستخدام قوة محركها أو مكابحها، أو ناقل الحركة فيها؛ لأجل الاستعراض.

ويدخل في حكم التفحيط إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير عله ى إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة؛ أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء سيرها بهدف الاستعراض.

سلوك التفحيط

ويعتبر سلوك التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، ويعاقب في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال.

كما يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

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