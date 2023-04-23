عاجل..أهم 10.. وزير الخارجية يؤكد على حماية المدنيين بالسودان.. و420 قتيلًا ضحايا الاشتباكات

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها الأحد، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. وزير الخارجية يؤكد مع نظيره البريطاني على حماية المدنيين في السودان

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي… المزيد هنا

استمرار الاشتباكات.. دول العالم تُجلي رعاياها من السودان بعد التعدي على البعثات الدبلوماسية

استمرارًا لعمليات إجلاء الرعايا الأجانب والدبلوماسيين من الخرطوم، بدأت اليوم عمليات مغادرة عدد من الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى بلدانهم.. المزيد هنا

“الصحة العالمية”: ارتفاع ضحايا اشتباكات السودان لـ 420 قتيلًا و3700 إصابة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد ضحايا اشتباكات السودان ارتفع إلى 420 قتيلًا و3700 إصابة.. المزيد هنا

الجامعة العربية تُحذر من خطورة اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية في فلسطين، خاصة ما قامت به ضد مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى من تدنيس وتخريب متعمد.. المزيد هنا

تاريخية.. شاهد برديات قوية وأمطارًا وسيولاً في نجران وحائل والقصيم

وسط أجواء باردة وحالة من الطقس المتقلب، تساقطت، اليوم الأحد، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتكون برديات قوية على عدد من المناطق.. المزيد هنا

12 ألف مستفيد من فائض الطعام بـ المسجد النبوي في رمضان

أعلنت جمعية حفظ النعمة في المدينة المنورة عن حجم الطعام الفائض الذي تم جمعه على هامش إفطار الصائمين في المسجد النبوي في شهر رمضان.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من “الصندوق العقاري” حول موعد إيداع الدعم السكني

تفاعل حساب “الصندوق العقاري” مع سؤال بشأن موعد إيداع الدعم السكني.

وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج: “بما أن يوم 24 يوافق إجازة رسمية، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الثلاثاء الموافق 25 من إبريل وإلى يومين عمل كحد أقصى”.. المزيد هنا

“الأمن البيئي” يضبط 88 مخالفًا.. ويكشف الجرائم المرتكبة (فيديو)

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 88 مخالفًا للنظام البيئي في مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا

توضيح عاجل من التأمينات حول إمكانية جمع المستفيد بين معاشين

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول الجمع بين معاشين تقاعديين.. المزيد هنا

تنويه مهم.. هل شهادة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟

تُطرح العديد من التساؤلات حول أهلية واستحقاق الحصول على دعم حساب المواطن.. ومن بينها ما إذا كانت شهادة العمل الحر تؤثر على الدعم المقدم من حساب المواطن؟ المزيد هنا