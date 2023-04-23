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في دولة عربية.. الجيش الأمريكي يُعلن العثور على كنز من الذهب والدولارات
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في دولة عربية.. الجيش الأمريكي يُعلن العثور على كنز من الذهب والدولارات

في دولة عربية.. الجيش الأمريكي يُعلن العثور على كنز من الذهب والدولارات

في دولة عربية.. الجيش الأمريكي يُعلن العثور على كنز من الذهب والدولارات
١١:٣٥:٤٠ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الجيش الأمريكي العثور على كنز من الذهب والدولارات في الرقة السورية.

الكنز في مخبأ سري لتنظيم داعش

وكشفت مصادر محلية بريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، أن الجيش الأمريكي عثر على مخبأ سري لتنظيم “داعش”.

الكنز يحوي كميات من الذهب والأموال

وحسب “سبوتنيك، فقد تم العثور جنوبي الرقة، على كنز يحوي كميات من الذهب والأموال قدرت قيمتها بمليون دولار.

وداهمت عربات تابعة للجيش الأمريكي وبغطاء جوي من طائرته الحربية ودعم من مسلحي قوات “قسد”،ا لمخبأ السري التابع للتنظيم بمنطقة كسرة فرج في أطراف الرقة الجنوبية، وهو منزل يتضمن 3 غرف تحت الأرض.

4 براميل مملوءة بكميات من الذهب

ويحوي المخبأ بداخله أربعة براميل مملوءة بكميات من الذهب.

إضافة إلى أموال تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي.

ومجموعة من الأسلحة يُعتقد أن التنظيم كان يستخدمها في عملياته الهجومية.

العثور على الكنز في مزرعة “أبو بكر البغدادي”

والمخبأ عبارة على منزل ضمن مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية تعرف باسم “مزرعة البغدادي”.

وكان أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم “داعش” الأسبق، يمكث فيها إبان سيطرة التنظيم على المنطقة.

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ووفق شهود عيان، فقد جاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين و”قسد”ب وجود مخبأ سري من خلال التحقيق مع عدد من أعضاء وعناصر التنظيم السابقين.

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أبو بكر البغدادي الجيش الأمريكي الرقة العثور على كنز تنظيم داعش سوريا‬‏

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