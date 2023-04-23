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بشرى من “التأمينات” حول موعد صرف المعاشات بسبب العيد
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بشرى من “التأمينات” حول موعد صرف المعاشات بسبب العيد

بشرى من “التأمينات” حول موعد صرف المعاشات بسبب العيد

بشرى من “التأمينات” حول موعد صرف المعاشات بسبب العيد
١١:١٤:٣١ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يتم صرف المعاش التقاعدي لشهر إبريل الجاري بعد غد الثلاثاء، وفق ما أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت في ردود سابقة على استفسارات بهذا الخصوص في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه “يتم صرف المعاش التقاعدي بتاريخ 25 من الشهر الميلادي. وفي حال تم تعديل موعد الصرف سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي”.

صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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شروط صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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متى يستحق أفراد عائلة المشترك المعاش؟

يستحق أفراد عائلة المشترك المعاش في الحالات الآتية:

1-إذا توفي مشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة المدة الاعتبارية لـ (120) شهرًا.

2-إذا توفي صاحب معاش التقاعد/العجز/العائدة.

3-إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم.

4-إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

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