للتغلب على نقص الموظفين.. مدينة يابانية تستعين بــ “شات جي بي تي”

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في مواجهة نقص العمال، اتخذت إحدى المدن في اليابان قرارًا بالاستفادة من روبوت الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” للمساعدة في المهام الإدارية.

وبدأت مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا بوسط اليابان يوم الخميس تجربة مدتها شهر واحد تسمح لكل من موظفيها البلديين البالغ عددهم 4 آلاف موظف باستخدام الروبوت الذي طورته شركة “أوبن إيه أي”.

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المساعدة في المهام الإدارية

ويهدف مسؤولو البلدية من ذلك إلى استخدامه في المهام الإدارية، لتصبح المدينة الأولى في البلاد التي تتبنى التكنولوجيا الجديدة. بحسب صحيفة “جابان تايمز”.

وقال تاكايوكي ساموكاوا، ممثل العلاقات العامة في قسم الإدارة الرقمية في يوكوسوكا: “مع انخفاض عدد السكان، أصبح عدد الموظفين محدودًا. “ومع ذلك، هناك العديد من التحديات الإدارية”.

وأضاف: “لذا فإننا نهدف إلى استخدام أدوات مفيدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا اتصالات المعلومات)،..

مثل تشات جي بي تي، لتحرير الموارد البشرية لأشياء لا يمكن القيام بها إلا بتنسيق شخصي”.

وأشار ساموكاوا إلى أن المدينة تخطط لاستخدام تشات جي بي تي” أثناء تجربتها لمهام مثل تلخيص وصياغة الوثائق وتطوير نسخة للتسويق والاتصالات.

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الحكومة اليابانية منفتحة على التكنولوجيا الجديدة

وفي حين أن يوكوسوكا هي أول مدينة في اليابان تستخدم آلية الذكاء الاصطناعي، أشارت الحكومة اليابانية إلى أنها منفتحة على تبنيها في جميع أنحاء البلاد بعد زيارة الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، سام ألتمان في وقت سابق من هذا الشهر.

والتقى ألتمان برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ومسؤولين آخرين في 10 إبريل لمناقشة فوائد برنامج الدردشة الجديد ومخاطره.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه يفكر في فتح مكتب لـ “أوبن إيه آي” في البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، إنه بمجرد معالجة المخاوف الأمنية بشأن التكنولوجيا، ستعمل الحكومة على “استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل أعباء العمل على الموظفين العموميين الوطنيين”.