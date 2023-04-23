الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. رجل يغامر بوضع يده داخل فم تمساح.. وهذا ما حدث له (فيديو)
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شاهد.. رجل يغامر بوضع يده داخل فم تمساح.. وهذا ما حدث له (فيديو)

شاهد.. رجل يغامر بوضع يده داخل فم تمساح.. وهذا ما حدث له (فيديو)

شاهد.. رجل يغامر بوضع يده داخل فم تمساح.. وهذا ما حدث له (فيديو)
١١:٠٠:٥٣ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو أحد الأشخاص وهو يغامر بوضع يده في فم “تمساح” بطريقة خطيرة.

وفي لمح البصر أغلق التمساح فمه، لكن الرجل تمكن من إبعاد يده سريعًا وهو ما مكنه من تفادي الخطر الكبير.

في فيديو آخر، هاجم تمساح عملاق غاضب سيارة دفع رباعي مما تسبب في تحطيم مقدمتها تمامًا في إحدى الغابات.

تمساح يهاجم سيارة

ووثق مقطع فيديو متداول، نشره حساب “منوعات وثقافة” على تويتر”، سيارة دفع رباعي تقترب ببطء شديد من التمساح.

ماذا تعرف عن التمساح؟

وفجأة بادر التمساح لمهاجمة السيارة بقوة وعنف شديد للدفاع عن أرضه ونفوذه، مما تسبب في تحطيم الإطار الأمامي للسيارة تمامًا.

يذكر أن التمساح يعد من أضخم الزواحف الحية، وينتمي إلى فصيلة التمساحيات، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته.

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