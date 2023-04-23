شاهد.. اشتعال النار في طائرة بعد اصطدامها بسرب من الأوز

تواصل – فريق التحرير:

اشتعلت النيران في محرك طائرة بوينج 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية “أمريكان ايرلاينز” بعد اصطدامها بسرب من الأوز بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها في أوهايو اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو، الطائرة المتجهة إلى فينيكس بولاية أريزونا، وهي تعود إلى مطار جون جلين الدولي في كولومبوس، حيث شوهدت ألسنة اللهب والدخان في المحرك الأيمن.

وهبطت الطائرة بسلام ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

اقرأ أيضًا:

إيران.. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “نيويورك بوست”، فقد غادرت الطائرة المطار في حوالي الساعة 7:43 صباحًا.

واشتعلت النيران في المحرك بعد أقل من 30 دقيقة قبل إجبارها على العودة، وهبطت في حوالي الساعة 8:22 صباحًا.

وقال أحد الركاب على متن الطائرة لشبكة “إن بي سي 4″، إنه سمع هو وآخرون على متن الطائرة ضجيجًا عاليًا في الطائرة، حيث يُزعم أن الطيار أخبرهم أنهم اصطدموا بقطيع من الأوز بعد وقت قصير من الإقلاع.

وبعد هبوط الطائرة بسلام تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى غادرت في وقت لاحق من الصباح.

وأظهرت الصور قيام رجال الإطفاء وأمن المطار بإخماد حريق المحرك وتفتيش الطائرة.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا في الحادث.

وعلى الرغم من الحدث المروع، قال مطار جون جلين الدولي إنه لا يزال “مفتوحًا ويعمل”.

ولم يرد المطار أو شركة “أمريكان إيرلاينز” على الفور على طلب للتعليق.

اقرأ أيضًا:

تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية لحادث بمطار الخرطوم الدولي

حادث آخر

يأتي الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع حريق في محرك آخر أثناء إقلاعه من مطار شارلوت دوجلاس في ولاية نورث كارولينا.

وشوهد جناح طائرة ايرباص ايه 321 متجهة الى دالاس محترقًا بينما كانت الطائرة في طريقها للإقلاع من المدرج. وتم إخماد الحريق بسرعة.

ولم ترد أنباء عن إصابة أي شخص في الحادث الذي تم الإبلاغ عنه بأنه عطل ميكانيكي في المحرك.