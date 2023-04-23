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“الصحة العالمية”: ارتفاع ضحايا اشتباكات السودان لـ 420 قتيلًا و3700 إصابة
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“الصحة العالمية”: ارتفاع ضحايا اشتباكات السودان لـ 420 قتيلًا و3700 إصابة

“الصحة العالمية”: ارتفاع ضحايا اشتباكات السودان لـ 420 قتيلًا و3700 إصابة

“الصحة العالمية”: ارتفاع ضحايا اشتباكات السودان لـ 420 قتيلًا و3700 إصابة
١٠:٢٥:٤٩ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد ضحايا اشتباكات السودان ارتفع إلى 420 قتيلًا و3700 إصابة.

وأوضحت أنها أصبحت غير قادرة على إرسال المزيد من اللوازم الطبية للسودان بسبب توقف المطارات.

المؤسسات الصحية تعرضت لهجمات شرسة

وأكدت أنه لا ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية ومن يحتاجون لها هدفًا للهجمات في السودان، وأن المؤسسات الصحية في السودان تعرضت لهجمات شرسة ويجب أن تنتهي الآن.

تتفاقم مشكلة نقص المياه والكهرباء والغذاء

وتتفاقم مشكلة نقص المياه والكهرباء والغذاء في الخرطوم، إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى النقص الشديد في الأدوية والكوادر الطبية.

الجيش: تجاوزنا مرحلة الصمود

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، إن الجيش تجاوز مرحلة الصمود والتحدث لمرحلة التنظيف التدريجي لبؤر قوات الدوم السريع في الخرطوم.

في الوقت نفسه، عرضت غالبية دول الجوار السوداني لعب دور الوساطة، بين أطراف النزاع.

حزب الأمة القومي السوداني يقترح الحوار

فيما اقترح حزب الأمة القومي السوداني، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في حوار لإنهاء الأزمة بدولة إقليمية.

العالم يُجلي رعاياه من السودان

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول عن إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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