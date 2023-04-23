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مسؤول كويتي يشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان
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مسؤول كويتي يشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان

مسؤول كويتي يشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان

مسؤول كويتي يشيد بجهود المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان
١٠:٠٩:١١ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بالوكالة، الشيخ طلال الصباح، بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة للرعايا الكويتيين في السودان.

وتم إجلاء 25 كويتيًا من السودان، وهو مايؤكد مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكانت عمليات مغادرة الرعاية قد بدأت اليوم بعد توفير الرعاية لهم طوال المدة التي قضوها في جدة.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بالوكالة، الشيخ طلال الصباح - الرعايا بالسودان

إجلاء الرعايا الأجانب

استمرارًا لعمليات إجلاء الرعايا الأجانب والدبلوماسيين من الخرطوم، بدأت اليوم عمليات مغادرة عدد من الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى بلدانهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية: “إننا تعمل على إجلاء رعايانا وندعو الموجودين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم”.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بالوكالة، الشيخ طلال الصباح - الرعايا بالسودان

إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالسودان

وأكدت إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالسودان بطلق ناري داعية للحذر حفاظًا على سلامة مواطنيها.

وكشفت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس بدأت بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان، مؤكدة أن عمليات الإجلاء ستشمل رعايا من دول أخرى حليفة.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بالوكالة، الشيخ طلال الصباح - الرعايا بالسودان

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