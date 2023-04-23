الجامعة العربية تُحذر من خطورة اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى

تواصل – واس:

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات الدينية في فلسطين، خاصة ما قامت به ضد مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى من تدنيس وتخريب متعمد.

وحملت العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة من تداعيات الجرائم التصعيدية والمتواصلة ضد المسجد الأقصى.

الاحتلال يعتدي على المسجد الأقصى في العيد

وأوضحت، أن جيش الاحتلال أستأنف اعتداءاته على المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في تجديد عدوانها على مصلى باب الرحمة.

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من قرية الزويدين عرب الكعابنة شرق يطا‎، جنوب الخليل، وذلك بعد نصبهم خيمة في أراضيهم.

الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا

فيما تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، فرض الحصار المشدد على مدينة أريحا بالضفة الغربية.

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وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل مدينة أريحا، واحتجزت عشرات المركبات الفلسطينية على مداخلها،

وذلك ضمن عمليات التضييق على الفلسطينيين، خلال عيد الفطر المبارك.

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في ذات السياق، أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة القدس، واعتقلت فلسطينياً، بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته.

وفي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الشرقية من مدينتي دير البلح وخان يونس،

بوابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع، تزامنًا مع إطلاق نار على المزارعين الفلسطينيين.