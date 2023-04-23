مفاجأة.. خروج نزلاء السجون السودانية بينهم الرئيس المعزول عمر البشير

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام سودانية، عن خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر شمالي الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.

مقتل 5 نزلاء بسجن كوبر

وذكرت صحيفة السوداني، أن 5 نزلاء بسجن كوبر قتلوا إثر إصابتهم “بمقذوفات” داخل محبسهم

فيما تصدر سجن “الهُدى” واجهة الأحداث المُثيرة بالسودان، بعد اتهام الجيش السوداني لقوات الدعم السريع بالإغارة على السجن لتحرير السُجناء عنوة تحت تهديد السلاح.

وحسب “العربية”، فإن أحداث سجن “الهُدى”، ما هي إلا مقدمة لتهيئة المسرح لاقتحام سجن “كوبر” العتيد بالخرطوم بحري.

إطلاق سراح عمر البشير ونائباه

ويأتي ذلك بهدف إطلاق سراح قادة التنظيمات الإسلاموية وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ونائباه علي عثمان وبكري حسن صالح.

وباتت الأوضاع داخل السجن بالغة السوء والتدهور عقب انسحاب الحراسات وانعدام الماء والأكل والعلاج طوال أيام اندلاع الحرب.

وقال الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء.

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فيما نفت قوات الدعم السريع ما وصفتها بمزاعم متداولة”على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام عناصرها لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

ويتوسط سجن “الهُدى”، الذي يضم آلاف النزلاء، منطقة كثبان رملية نائية، ذات مناخ صحراوي شديدة القسوة، غربي مدينة أم درمان.

الدعم السريع يهاجم مواكب الدبلوماسيين

في الوقت نفسه، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بمهاجمة مواكب عدد من السفارات خلال عمليات إجلاء موظفيها ورعاياها.