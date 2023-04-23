عاجل..بشرى سارة.. صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

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من المقرر إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر إبريل 2023 في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء المقبل.

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف إعانة التأهيل الشامل في 26 من كل شهر ميلادي. وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم في اليوم الذي يليه.

والتأهيل الشامل هو أحد برامج الدعم الاجتماعي الحكومية الذي يقدم مساعدات مالية لذوي الإعاقة والمرضى بالأمراض المزمنة التي تمنعهم عن العمل والأيتام والأسر ذات الدخل الضعيف المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية وما تبعها من زيادة في الأسعار.

ويهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء المالية عليهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم.

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شروط صرف رواتب التأهيل الشامل

ويحصل على رواتب التأهيل الشامل الأشخاص الذين تم مراجعة طلباتهم وتأكدت الوزارة من انطباق شروط الاستفادة من برنامج التأهيل الشامل عليهم.

وهذه الشروط هي:

-يحصل على الدعم حاملي الجنسية السعودية المقيمين دائمًا في المملكة.

-لايجب أن يتجاوز عمر المتقدم وقت حدوث الإعاقة 45 عامًا.

-يكون المتقدم مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-الحصول على شهادة صحية موثقة تؤكد وجود إعاقة لدى المتقدم تمنعه من العمل.

-لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من التأهيل الشامل 4000 ريال.

-يجب أن يعاني المتقدم من إحدى الإعاقات التي يشملها البرنامج مثل الإعاقات السمعية والبصرية والحركية والذهنية.

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خطوات التسجيل في برنامج التأهيل الشامل

يتم التسجيل في منصة برنامج التأهيل الشامل، كالتالي:

– الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية (اصغط هنا).

– تسجيل البيانات المطلوبة، ومنها اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

– الدخول إلى خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة.

– تسجيل البيانات المطلوبة منها اسم المستخدم ورقم الهوية والهاتف.

– تسجيل البيانات الخاصة بمصادر الدخل الخاصة بالمتقدم.

– مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.

– الضغط على تقديم الطلب.

– متابعة الرد والموافقة على الطلب من خلال قائمة «طلباتي» الخاصة بالمتقدم عبر منصة “التأهيل الشامل”.

طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل

يمكن تحديث بيانات المستفيدين من التأهيل الشامل وإضافة المعلومات الجديدة في حسابهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج التأهيل الشامل.

ادخل بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور واضغط على دخول.

اضغط على “بدء الخدمة” ثم أدخل إلى صفحة البيانات الشخصية على المنصة.

قم بتعديل البيانات التي ترغب في تعديلها وتأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والحساب المصرفي.

من خلال خدمة المرفقات في الصفحة الشخصية يمكن رفع المستندات الجديدة إن وُجدت.

بعد تعديل البيانات اضغط على “حفظ”.