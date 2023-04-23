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“شات جي بي تي”.. هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الطبيب؟
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“شات جي بي تي”.. هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الطبيب؟

“شات جي بي تي”.. هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الطبيب؟

“شات جي بي تي”.. هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الطبيب؟
٠٩:٢٠:١١ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد برنامج “شات جي بي تي” من برامج الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فعالية كبيرة في فترة قصيرة، ومن المرجح التوسع في مجالات عمله.

ومن المجالات التي من الممكن أن يعمل فيها التطبيق، المجال الطبي، حيث أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن اعتقاده بأن هناك فرصًا في استخدام روبوتات المحادثات الذكية في مجال الطب.

التشخيص الخاطئ 

وحذر “لاوترباخ” في الوقت نفسه من أن هذا الاستخدام قد ينطوي على مخاطر مثل التشخيص الخاطئ.

وأوضح أنه سيكون هناك قريبا برامج يشرح فيها المريض شفهيا الأعراض التي يشكو منها ونتائج الفحوص التي أجراها والعلاجات التي أخذها ويتلقى بعدئذ تقييما من الذكاء الاصطناعي لحالته وربما أيضا تلقى مقترحات محتملة للعلاج.

يذكر أن برنامج شات جي بي تي يقدم حاليا بالفعل مثل هذه المعلومات في إطار حوار مكتوب.

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الكلمات الدلالية:
الذكاء الذكاء الاصطناعي السعودية الطب المملكة شات جي.بي.تي

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