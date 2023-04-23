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الاتحاد الأوروبي يتحرك ويطالب البرهان وحميدتي بهذا الأمر العاجل
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الاتحاد الأوروبي يتحرك ويطالب البرهان وحميدتي بهذا الأمر العاجل

الاتحاد الأوروبي يتحرك ويطالب البرهان وحميدتي بهذا الأمر العاجل

الاتحاد الأوروبي يتحرك ويطالب البرهان وحميدتي بهذا الأمر العاجل
٠٨:٥٢:٤٤ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أنه طالب البرهان وحميدتي وقف فوري لإطلاق النار.

وأوضح في تصريحات له، أنه تحدث مع كل من البرهان وحميدتي لحثهما على وقف إطلاق النار في السودان.

ضرورة حماية المدنيين

وأضاف أنه أكدت للبرهان وحميدتي على ضرورة حماية المدنيين، مع ضمان الإجلاء الآمن لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: “اتفقت مع وزير خارجية المملكة على مواصلة الدفع جماعيًا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان”.

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وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من بوريل.

جهود مبذولة لوقف التصعيد العسكري

وتم خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف.

وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

تعزيز الأمن والسلم الدوليين

كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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وأكدت وزيرة خارجية النرويج، أنه تم إجلاء الدبلوماسيين النرويجيين العاملين في السودان وإغلاق السفارة بشكل مؤقت.

الدعم السريع يهاجم مواكب الدبلوماسيين

في الوقت نفسه، اتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بمهاجمة مواكب عدد من السفارات خلال عمليات إجلاء موظفيها ورعاياها.

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