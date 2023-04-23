13 معلومة عنها.. جزيرة رائعة معروضة للبيع بسعر خرافي

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يحلم كثير من الناس بالسكن في منزل ومكان ذي خصوصية، يبعث على الهدوء والتأمل والتفكر، ومشاهدة جمال الطبيعة، وهذا بعض ما يوفره السكن في هذه الجزيرة.

ففي اسكتلندا تم عرض جزيرة رائعة للبيع، وهذه أهم المعلومات عنها:

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13 معلومة عن الجزيرة

1 – تقع الجزيرة قبالة الساحل الجنوبي لاسكتلندا، وتسمى جزيرة بارلوكو الرائعة.

2 – معروضة للبيع بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 190 ألف دولار).

3 – توفر الجزيرة أجواء رومانسية خالصة، حيث يمكن الهروب من صخب الحياة اليومية، والاستمتاع بالهدوء والسكينة وسط المناظر الخلابة المحيطة، وذلك بحسب ما يؤكد آرون إدغار، وكيل عملية البيع.

4 – أقرب مدينة تقع على بعد حوالي ستة أميال فقط.

5 – أقرب محطة قطار هي دومفريس، على بعد ساعة بالحافلة من المدينة.

6 – تبعد مدينتا لندن وأدنبره نحو 350 و100 ميل على التوالي، وفقًا لموقع “سي إن إن”.

7 – تبلغ مساحة جزيرة بارلوكو 25 فدانًا.

8 – تتميز جزيرة بارلوكو بالعشب الأخضر المورق والنتوءات الصخرية الممتدة إلى البحر.

9 – لا توجد مبانٍ على الجزيرة، وإنما فقط بركة توفر المياه للماشية والحياة البرية.

10 – لم يتقدم أحد مطلقًا للحصول على إذن للبناء في الجزيرة، وبالتالي سيكون على عاتق المشتري القادم بحث إمكانية ذلك مع السلطة المحلية.

11 – عند انحسار المد، يمكن الوصول إلى الجزيرة سيرًا على الأقدام، أو بالجرار، أو حتى بالدراجة الرباعية.

12 – هناك شاطئ مرصوف بالحصى حيث يمكن تثبيت القوارب، وهو يمثل، حسب إدغار، يمثل “قاعدة مثالية لاستكشاف الجزيرة، وممارسة السباحة في الماء البارد، أو الاستمتاع بنزهة قرب الماء”.

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موقع الجزيرة ذو أهمية علمية خاصة

13 – تقع الجزيرة في موقع ذي أهمية علمية خاصة، بسبب الأنواع النادرة من الحيوانات أو النباتات التي تضمها، وهي ملاذ لطائفة منوعة من أشكال الحياة البرية، بما في ذلك طيور النورس السوداء، والنباتات النادرة.

ويتوقع الوكيل إدغار الكثير من الاهتمام بهذه “المملكة الصغيرة” قائلًا: “شهدنا طلبًا قويًا من أطراف محلية ودولية”.

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