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نصائح مهمة حتى لا تضر كثرة تناول الحلويات صحة الأطفال في العيد
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نصائح مهمة حتى لا تضر كثرة تناول الحلويات صحة الأطفال في العيد

نصائح مهمة حتى لا تضر كثرة تناول الحلويات صحة الأطفال في العيد

نصائح مهمة حتى لا تضر كثرة تناول الحلويات صحة الأطفال في العيد
٠٨:٤٢:٣٠ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح بضرورة عدم الإكثار من تناول الحلوى وخطورة ذلك على الأطفال.

4 نصائح

ونصحت باتباع الخطوات التالية:

1-  تحديد أوقات مناسبة لإعطاء الطفل الحلوى ويكون ذلك بعد انتهائه من تناول وجبة الطعام الأساسية، ويتم تقليلها بالتدرج.

2- اعتماد بدائل صحية للأطفال كالفاكهة لأنها تحتوي على جلوكوز طبيعي يمد الأطفال بالطاقة اللازمة لهم، فضلاً عن احتوائها على معادن وفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة لنموهم.

3- العناية بالأسنان وتنظيفها بشكل مستمر.

4- يجب عدم مكافأة الأطفال على أي تصرف جيد بإعطائهم الحلويات.

أدوية السكر

في وقت سابق، نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح باستخدام أدوية السكر في رمضان.

وقالت: “جرعة الإفطار تبقى كما هي ولأنها تسبب انخفاضًا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف”.

وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.

5 أعراض

في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.

ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:

1 ـ الخمول بعد الأكل.

2 ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية.

3 ـ الشعور بالعطش.

4 ـ تراكم الدهون بالجسم.

5 ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم.

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توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام

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العيد الملك سعود حلوى مدينة الملك سعود نصائح لتناول الحلوى

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