نصائح مهمة حتى لا تضر كثرة تناول الحلويات صحة الأطفال في العيد

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نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح بضرورة عدم الإكثار من تناول الحلوى وخطورة ذلك على الأطفال.

4 نصائح

ونصحت باتباع الخطوات التالية:

1- تحديد أوقات مناسبة لإعطاء الطفل الحلوى ويكون ذلك بعد انتهائه من تناول وجبة الطعام الأساسية، ويتم تقليلها بالتدرج.

2- اعتماد بدائل صحية للأطفال كالفاكهة لأنها تحتوي على جلوكوز طبيعي يمد الأطفال بالطاقة اللازمة لهم، فضلاً عن احتوائها على معادن وفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة لنموهم.

3- العناية بالأسنان وتنظيفها بشكل مستمر.

4- يجب عدم مكافأة الأطفال على أي تصرف جيد بإعطائهم الحلويات.

أدوية السكر

في وقت سابق، نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح باستخدام أدوية السكر في رمضان.

وقالت: “جرعة الإفطار تبقى كما هي ولأنها تسبب انخفاضًا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف”.

وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.

5 أعراض

في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.

ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:

1 ـ الخمول بعد الأكل.

2 ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية.

3 ـ الشعور بالعطش.

4 ـ تراكم الدهون بالجسم.

5 ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم.

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