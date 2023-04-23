نصائح مهمة حتى لا تضر كثرة تناول الحلويات صحة الأطفال في العيد
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نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح بضرورة عدم الإكثار من تناول الحلوى وخطورة ذلك على الأطفال.
4 نصائح
ونصحت باتباع الخطوات التالية:
1- تحديد أوقات مناسبة لإعطاء الطفل الحلوى ويكون ذلك بعد انتهائه من تناول وجبة الطعام الأساسية، ويتم تقليلها بالتدرج.
2- اعتماد بدائل صحية للأطفال كالفاكهة لأنها تحتوي على جلوكوز طبيعي يمد الأطفال بالطاقة اللازمة لهم، فضلاً عن احتوائها على معادن وفيتامينات وعناصر غذائية مفيدة لنموهم.
3- العناية بالأسنان وتنظيفها بشكل مستمر.
4- يجب عدم مكافأة الأطفال على أي تصرف جيد بإعطائهم الحلويات.
أدوية السكر
في وقت سابق، نشرت مدينة الملك سعود الطبية “إنفوجراف” للتوضيح باستخدام أدوية السكر في رمضان.
وقالت: “جرعة الإفطار تبقى كما هي ولأنها تسبب انخفاضًا في السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف”.
وأضافت: وإذا استمر انخفاض سكر الدم فيفضل إلغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب المختص.
5 أعراض
في سياق متصل، كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن الحد المسموح به لتناول السكريات خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الحد المسموح للشخص البالغ في حدود 7 ملاعق صغيرة من السكر.
ويتوقع لمن يتجاوز الحد الموصى به طبياً أن يشعر بخمسة أعراض وهي كالتالي:
1 ـ الخمول بعد الأكل.
2 ـ الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية.
3 ـ الشعور بالعطش.
4 ـ تراكم الدهون بالجسم.
5 ـ ارتفاع نسبة السكر بالدم.
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توضيح هام من مدينة الملك سعود الطبية لمرضى السكر أثناء الصيام
ليكون العيد صحي لأطفالكم.#عيد_الفطر pic.twitter.com/Ak5Hegb1O9
— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) April 23, 2023