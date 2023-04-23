سارع بالتقديم.. أرامكو “سامرف” تفتح باب التوظيف في عدة مجالات

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف” بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف فتح التوظيف في عدة مجالات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة

1 – تقنية التصنيع.

2 – تقنية الصيانة الميكانيكية.

3 – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم.

4 – تقنية القوى الكهربائية.

5 – تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية.

6 – المحاسبة.

7 – المالية.

8 – الهندسة الكيميائية.

9 – الهندسة الميكانيكية.

10 – هندسة الحاسب.

11 – هندسة الأنظمة.

12 – هندسة الإلكترونيات.

مزايا العمل مع الشركة “المصدر”

1 – رواتب مغرية.

2 – بدل المواصلات.

3 – بدل السكن أو توفير سكن “مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة”.

4 – بدل إجازة.

5 – مكافأة شهر رمضان.

6 – المكافأة السنوية.

7 – برنامج الادخار.

8 – التأمين الطبي التي تشمل العلاج لدى مستشفيات ذات سمعة مميزة داخل المملكة. وتشمل هذه الخدمة الموظف وعائلته “الزوجة والأولاد ووالديه”.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

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