سارع بالتقديم.. أرامكو “سامرف” تفتح باب التوظيف في عدة مجالات
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أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف” بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف فتح التوظيف في عدة مجالات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة
1 – تقنية التصنيع.
2 – تقنية الصيانة الميكانيكية.
3 – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم.
4 – تقنية القوى الكهربائية.
5 – تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية.
6 – المحاسبة.
7 – المالية.
8 – الهندسة الكيميائية.
9 – الهندسة الميكانيكية.
10 – هندسة الحاسب.
11 – هندسة الأنظمة.
12 – هندسة الإلكترونيات.
مزايا العمل مع الشركة “المصدر”
1 – رواتب مغرية.
2 – بدل المواصلات.
3 – بدل السكن أو توفير سكن “مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة”.
4 – بدل إجازة.
5 – مكافأة شهر رمضان.
6 – المكافأة السنوية.
7 – برنامج الادخار.
8 – التأمين الطبي التي تشمل العلاج لدى مستشفيات ذات سمعة مميزة داخل المملكة. وتشمل هذه الخدمة الموظف وعائلته “الزوجة والأولاد ووالديه”.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: