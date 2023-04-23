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سارع بالتقديم.. أرامكو “سامرف” تفتح باب التوظيف في عدة مجالات
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سارع بالتقديم.. أرامكو “سامرف” تفتح باب التوظيف في عدة مجالات

سارع بالتقديم.. أرامكو “سامرف” تفتح باب التوظيف في عدة مجالات

سارع بالتقديم.. أرامكو “سامرف” تفتح باب التوظيف في عدة مجالات
٠٨:٢٣:١٢ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف” بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف فتح التوظيف في عدة مجالات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة

1 – تقنية التصنيع.

2 – تقنية الصيانة الميكانيكية.

3 – تقنية الآلات الدقيقة والتحكم.

4 – تقنية القوى الكهربائية.

5 – تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية.

6 – المحاسبة.

7 – المالية.

8 – الهندسة الكيميائية.

9 – الهندسة الميكانيكية.

10 – هندسة الحاسب.

11 – هندسة الأنظمة.

12 – هندسة الإلكترونيات.

مزايا العمل مع الشركة “المصدر”

1 – رواتب مغرية.

2 – بدل المواصلات.

3 – بدل السكن أو توفير سكن “مع توفير خدمات الماء والكهرباء والصيانة”.

4 – بدل إجازة.

5 – مكافأة شهر رمضان.

6 – المكافأة السنوية.

7 – برنامج الادخار.

8 – التأمين الطبي التي تشمل العلاج لدى مستشفيات ذات سمعة مميزة داخل المملكة. وتشمل هذه الخدمة الموظف وعائلته “الزوجة والأولاد ووالديه”.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

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