تواصل – واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وناقش الوزيران خلال المكالمة الهاتفية التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.

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وقف التصعيد العسكري في السودان

حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

إضافة إللى توفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

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العلاقات المتينة بين المملكتين

واستعرض الجانبان العلاقات المتينة بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت سفارة المملكة لدى بريطانيا، المواطنين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة.

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ترجو السفارة من المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: (اضغط هنا)”.

وأضافت: “وتنوه على ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر نفس الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب”.

وكانت سفارة المملكة في بريطانيا أعلنت في مايو الماضي، عن إجراءات التقديم على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للمواطنين القادمين إلى بريطانيا.

وجاء ذلك مع قرار بريطانيا إتاحة استخراج إعفاء إلكتروني من تأشيرة الزيارة خلال 24 ساعة لمواطني المملكة.