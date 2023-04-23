موعد التقديم.. جامعة الملك خالد تُعلن عن برامج الدراسات العليا المتاحة للعام 1445هـ

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، عن برامج الدراسات العليا غير المدفوعة الرسوم والمدفوعة الرسوم، وذلك للمراحل الثلاث:

1 – الدبلوم العالي.

2 – الماجستير.

3 – الدكتوراه.

وأوضحت أن برامج الدراسات العليا متاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1445هـ.، وعددها 120 برنامجًا.

التقديم في نهاية شهر شوال من العام الحالي

وأضافت أن فتح بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين سيكون على جميع البرامج في نهاية شهر شوال من العام الحالي بمشيئة الله، حيث ستحدد الفترة الزمنية للتقديم بدءًا وانتهاءً في إعلان لاحق.

التقديم سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين

وأشارت إلى أن التقديم سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين، وأنه بإمكان المتقدم التسجيل في برنامجين أو أكثر “دبلوم عالٍ، وماجستير مدفوع الرسوم، وماجستير غير مدفوع الرسوم” وعند قبوله فيها يخير بين أحدها.

البرامج غير المدفوعة الرسوم

1 – كلية الشريعة وأصول الدين.

2 – كلية العلوم الإنسانية.

3 – كلية التربية.

4 – كلية اللغات والترجمة.

5 – كلية الأعمال.

6 – كلية العلوم.

7 – كلية علوم الحاسب.

8 – كلية الهندسة.

9 – كلية الطب.

10 – كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها.

البرامج المدفوعة الرسوم

1 – كلية الشريعة وأصول الدين.

2 – كلية العلوم الإنسانية.

3 – كلية التربية.

4 – كلية اللغات والترجمة.

5 – كلية الأعمال.

6 – كلية العلوم.

7 – كلية علوم الحاسب.

8 – كلية الهندسة.

9 – كلية الطب.

10 – كلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.

11 – كلية الصيدلة.

يجب تحقق جميع شروط القبول

كما أنه يجب تحقق جميع شروط القبول المعلن عنها لكل برنامج خلال فترة التقديم على البوابة الإلكترونية، وأنه يُنصح بعدم استخدام متصفح الهواتف الذكية أثناء التقديم.

وللاطلاع على البرامج المتاحة للقبول وشروطها، يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا (اضغط هنا).

تمكنكم هذه البوابة من التقديم على برامج الدراسات العليا والاستعلام عن نتائج القبول، وأنه ينبغي على المتقدم التعرف على:

1 – البرامج المتاحة.

2 – شروط القبول لكل عام قبل بدء عملية التقديم.