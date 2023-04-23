في اليوم العالمي للطب البيطري..المملكة تحقق نهضة في العلاج والمكافحة

تواصل – واس:

في اليوم العالمي للطب البيطري، نهضت المملكة ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمجال الطب البيطري.

وخصصت الوزارة العيادات، والمختبرات، والمحاجر البيطرية للكشف والتشخيص وعلاج الحيوانات، والتصدي للأمراض ومكافحتها ومنع دخولها إلى المملكة.

التأكد من الصحة العامة وسلامة الغذاء

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكد من الصحة العامة وسلامة الغذاء داخل المسالخ والعيادات والصيدليات البيطرية الخاصة، ومشروعات الألبان.

وكذلك تسمين الحيوانات، ومشروعات الدواجن، وشركات الأدوية ومركز اللقاحات والأمصال.

وأضافت أن احتفاء دول العالم باليوم العالمي للطبيب البيطري؛ يأتي إبرازًا لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوان.

أهداف الاحتفال باليوم العالمي للطب البيطري

وأشارت إلى أن أهم أهداف الاحتفاء باليوم العالمي للطب البيطري، يتمثل في:

1 – توفير غذاءٍ آمن وصحي للمستهلك.

2 – تحقيق مبدأ الرفق بالحيوان.

3 – منع وصول الأمراض إليها عن طريق الغذاء.

ولفت إلى أنه يلقى على عاتق العيادات والمختبرات والمحاجر البيطرية مهام فحص جميع الإرساليات المستورَدة والمصدَّرة والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية.

وذلك إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من معالجة وتطهير أو إعدام أو إعادة تصدير أو حجر،

وذلك بالتنسيق مع إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية.

التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع

يذكر أنَّ نقابات الأطباء البيطريين واتحاداتهم في دول العالم تحتفل سنوياً بهذه المناسبة؛ بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.