التفاصيل كاملة.. “سناب شات” يتيح الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين

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أصبح “سناب شات”، أحدث منصة تتيح الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين.

ويقول “سناب شات”، إن الذكاء الاصطناعي الخاص به هو روبوت محادثة “تجريبي وودود” مصمم ليكون صديقًا شخصيًا لكل المستخدمين في الدردشة معهم.

ووفرت “سناب شات” هذه الأداة “ماي أيه.آي” التي تعتمد على تكنولوجيا في من “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن آي” في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في بداية العام.

لكنها قررت مؤخرًا توفيرها لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب إيفان سبيجل الرئيس التنفيذي للشركة.

طرح “ماي أيه أي” خلال أيام

وصرح متحدث باسم “سناب شات” لموقع “ديلي ميل” بأنه سيتم طرحه لجميع المستخدمين على مستوى العالم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويظهر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ “سناب شات” في علامة تبويب الدردشة أعلى المحادثات مع الأصدقاء لجميع المستخدمين.

وقام تطبيق الوسائط الاجتماعية بترقيته بميزات ووظائف جديدة، بما فيها القدرة على تضمينه في محادثات الدردشة.

وقال إيفان شبيجل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سناب إنك”، المالكة لـ “سناب شات”، في مؤتمرها السنوي للمطورين يوم الأربعاء: “يسعدنا الإعلان عن طرح ماي آي لمجتمع سناب شات بأكمله مجانًا، إلى جانب مجموعة من الميزات الجديدة تمامًا”.

وأضاف: “لا يمكننا الانتظار لنرى كيف يحتضن مجتمعنا الذكاء الاصطناعي الخاص بي”.

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روبوت دردشة تجريبي وودود

وفقًا لموقع سناب شات”، فإن “ماي أيه.آي” هو روبوت دردشة تجريبي وودود متاح حاليًا للمستخدمين، وهو مصمم ليكون صديقًا شخصيًا.

ويمكن للذكاء الاصطناعي الخاص بـ “سناب شات” الإجابة على سؤال تافه، واقتراح الهدايا لصديق، والمساعدة في التخطيط لرحلة مشي لمسافات طويلة لعطلة نهاية أسبوع طويلة، واقتراح ما يجب القيام به لتناول العشاء وغير ذلك الكثير.

ويقول “سناب شات”: “الذكاء الاصطناعي الخاص بي موجود لمساعدتك وربطك بشكل أعمق بالأشخاص والأشياء التي تهتم بها أكثر”.

وتحدث “سناب شات” عن تفاصيل خمس ميزات لآلية الذكاء الاصطناعي المصاحبة لإصداره الكامل، على الرغم من أن أحدها مخصص فقط لمستخدمي “سناب شات بلس”.

ويمكن تخصيص الذكاء الاصطناعي من خلال الآلاف من تصميمات “بتموجي” المختلفة – الصور الرمزية المتحركة على غرار الرسوم المتحركة – مثل الملابس وحتى ألوان البشرة الشبيهة بالغريبة الملونة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إرسال “سناب”، مقاطع الفيديو القصيرة على التطبيق، إلى “ماي أيه.آي” وتلقي الرد على “سناب” – على الرغم من أن هذه الميزة الخاصة حصرية لمستخدمي “سناب شات بلس”.

ويمكن أيضًا تقديم الذكاء الاصطناعي في محادثة مع صديق أو مجموعة عن طريق كتابة “ماي أيه.آي”، ربما إذا كان هناك سؤال يريد شخص ما الإجابة عليه.

مميزات آلية الذكاء الاصطناعي من سناب شات

وفقًا لشركة “سناب إنك”، فإن نسختها المخصصة من “تشات جي بي تي” “بعيدة عن أن تكون مثالية” و”عرضة للهلوسة”- ويمكن خداعها لقول أشياء غير دقيقة.

وبينما تم تصميم الذكاء الاصطناعي بحيث لا يرتكب “معلومات متحيزة أو غير صحيحة أو ضارة أو مضللة”، فقد اعترفت الشركة بأن “الأخطاء قد تحدث”.

وأضافت: “قد يجيب الذكاء الاصطناعي الخاص بي بشكل غير صحيح، أو يقدم إجابات متحيزة أو يشير إلى أنه غير متأكد من الإجابات، لذلك لاتعتمد على نصائحه”.

ومع ذلك، فقد أحرز “تقدمًا كبيرًا” منذ طرحه في فبراير، والآن تتوافق 99.5 في المائة من ردود الروبوت مع إرشادات المجتمع الخاصة به.

ولن يقدم “ماي أيه.آي”، ردودًا تتضمن الشتائم أو الإشارات الجنسية أو أي محتوى آخر غير لائق- وهو أمر مهم لأن تطبيق “سناب شات” متاح للتنزيل من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.

وتأمل الشركة أن تساعد الميزة الجديدة في “تعزيز اتصالات أعمق بين الأصدقاء”، ولكن أيضًا أن تصبح شيئًا “يجذب مجتمعه” إلى التطبيق.

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طريقة حذف ماي أيه آي

وإذا كنت تريد حذف “ماي أيه.آي”، فيمكنك القيام بذلك، لكن يجب أن تكون مشتركًا في “سناب شات بلس”.

للقيام بذلك، يمكنك التمرير لليمين من شاشة الكاميرا لإظهار شاشة الدردشة ثم الضغط مع الاستمرار على “ماي أيه.آي”. بعد ذلك، انقر فوق “إعدادات الدردشة” متبوعًا بـ “مسح من خلاصة الدردشة” للتخلص منها.

تم إطلاق “سناب شات بلس” العام الماضي بست ميزات حصرية، من بينها “مؤشر إعادة المشاهدة”، الذي يوضح عدد الأشخاص الذين يعيدون مشاهدة القصص – الصور ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها على موجز المستخدم.

وفي الوقت نفسه، تمنح ميزة “بيست فريندز فوريفر” مستخدمي “سناب شات” القدرة على تثبيت صديق واحد على أنه “بيست فريندز فوريفر” الأول.

الميزات الأخرى التي تمت إضافتها منذ ذلك الوقت تشمل “ستور ي بوست،” للحصول على المزيد من المشاهدات للقصص من الأصدقاء، و”ستوري تايمر”، التي تتيح للمشتركين اختيار مدة بقاء قصصهم.

وقالت الشركة المالكة لـ “سناب شات”، إنه ليس لديها خطط لاستبدال خيارها الأساسي القائم على الإعلانات، لكنها أوضحت أن نموذج الاشتراك “نموذج مثير للاهتمام يجب متابعته”.