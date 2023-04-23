تاريخية.. شاهد برديات قوية وأمطارًا وسيولاً في نجران وحائل والقصيم

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وسط أجواء باردة وحالة من الطقس المتقلب، تساقطت، اليوم الأحد، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتكون برديات قوية على عدد من المناطق.

بردية تاريخية شمال غرب نجران

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون بردية تاريخية شمال غرب نجران.

🔴 فيديو

بردية تاريخية شمال غرب #نجران

الأحد ٣ شوال ١٤٤٤هـ

23 إبريل 2023م#عيد_الفطر_المبارك

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. pic.twitter.com/Se0eVqgzY6 — طقس (@tqqs) April 23, 2023

وأوضحت الفيديوهات تكون بردية وسيل جنوب ضرية 7 كم جنوب القصيم، مع جريان سيل جنوب حايل شرق قاع حجلا.

🔴 شاهد

عاصفة أمطار رعدية غزيرة

على عقبة بني مسعود

شمال شرق #مكة_المكرمة

الأحد ٣ شوال ١٤٤٤هـ

23 إبريل 2023م#عيد_الفطر_المبارك

من | وائل الحتيرشي

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. pic.twitter.com/fb1Jz6VaTj — طقس (@tqqs) April 23, 2023

كما بينت جريان سيول برد شرق الصخنة أقصى جنوب حائل، مع بردية الحيد جنوب نفي شمال الدوادمي، وبردية ام هشيم بهدى الشام شمال مكة المكرمة، وبردية هجرة الوجعان غرب حفر الباطن.

أمطار غزيرة وجريان السيول على 13 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

🔴 فيديو مباشر

السيول تفيض بقوة من سد محافظة رنية شرق الطائف

الأحد ٣ شوال ١٤٤٤هـ

23 إبريل 2023م#عيد_الفطر_المبارك

رصد | @mm5033_

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. pic.twitter.com/UoboKwFSJq — طقس (@tqqs) April 23, 2023

بزخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية.

🔴 فيديو

بردية الحيد جنوب نفي

شمال #الدوادمي

الأحد ٣ شوال ١٤٤٤هـ

23 إبريل 2023م#عيد_الفطر_المبارك

من | شاهر العوفي

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. pic.twitter.com/YlIGR5jGou — طقس (@tqqs) April 23, 2023

الدفاع المدني يطالب بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول.

من امطار دقيه جنوب المستجدة جنوب #حايل الان س ٤.٣٥ م الاحد ٣ شوال ١٤٤٤

عضو المجموعة فهدالشلاش pic.twitter.com/ojOl36Dfrf — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 23, 2023

وحذرت من عدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

كما دعت المديرية إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة للاقتراب منها.

🔴 شاهد

عاصفة أمطار رعدية غزيرة

على عقبة بني مسعود

شمال شرق #مكة_المكرمة

الأحد ٣ شوال ١٤٤٤هـ

23 إبريل 2023م#عيد_الفطر_المبارك

من | وائل الحتيرشي

.

. pic.twitter.com/fb1Jz6VaTj — طقس (@tqqs) April 23, 2023

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

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