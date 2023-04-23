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تاريخية.. شاهد برديات قوية وأمطارًا وسيولاً في نجران وحائل والقصيم
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تاريخية.. شاهد برديات قوية وأمطارًا وسيولاً في نجران وحائل والقصيم

تاريخية.. شاهد برديات قوية وأمطارًا وسيولاً في نجران وحائل والقصيم

تاريخية.. شاهد برديات قوية وأمطارًا وسيولاً في نجران وحائل والقصيم
٠٥:٢٨:١١ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وحالة من الطقس المتقلب، تساقطت، اليوم الأحد، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول وتكون برديات قوية على عدد من المناطق.

بردية تاريخية شمال غرب نجران

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تكون بردية تاريخية شمال غرب نجران.

وأوضحت الفيديوهات تكون بردية وسيل جنوب ضرية 7 كم جنوب القصيم، مع جريان سيل جنوب حايل شرق قاع حجلا.

كما بينت جريان سيول برد شرق الصخنة أقصى جنوب حائل، مع بردية الحيد جنوب نفي شمال الدوادمي، وبردية ام هشيم بهدى الشام شمال مكة المكرمة، وبردية هجرة الوجعان غرب حفر الباطن.

أمطار غزيرة وجريان السيول على 13 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

بزخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يطالب بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول.

وحذرت من عدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

كما دعت المديرية إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة للاقتراب منها.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

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