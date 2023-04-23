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تنبيه عاجل من “الصندوق العقاري” حول موعد إيداع الدعم السكني
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تنبيه عاجل من “الصندوق العقاري” حول موعد إيداع الدعم السكني

تنبيه عاجل من “الصندوق العقاري” حول موعد إيداع الدعم السكني

تنبيه عاجل من “الصندوق العقاري” حول موعد إيداع الدعم السكني
٠٥:١٣:٣٨ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “الصندوق العقاري” مع سؤال بشأن موعد إيداع الدعم السكني.

وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للبرنامج: “بما أن يوم 24 يوافق إجازة رسمية، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الثلاثاء الموافق 25 من إبريل وإلى يومين عمل كحد أقصى”.

في وقت سابق، وجه الصندوق العقاري، تحذيرًا مهمًا بشأن إيقاف الدعم السكني، مؤكدًا أنه يقف فورًا في بعض الحالات.

وأوضح ردًا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “هل إذا حولت عقدي في البنك من نظام إيجاره إلى نظام المرابحة يسقط الدعم السكني عني؟!”.

ليرد حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أن أهم الأسباب التي تؤدي لإيقاف الدعم السكني، هي على النحو التالي:

1- إلغاء العقد.

2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.

3- عدم تحديث مراحل البناء لمنتج بناء ذاتي تجاوز بناؤه 3 سنوات.

4- التعثر بسداد القسط الشهري.

5- السداد المبكر للتمويل.

إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

وقبل أيام، قرر الصندوق العقاري، إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس.

وأكد أنه استمرارًا لتقديم الدعم السكني لأهلينا مستفيدي برنامج “سكني”، تم إيداع أكثر من 925 مليون ريال لشهر مارس 2023، وذلك تيسيرًا وتمكينًا لتملكهم المسكن الأول”.

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بشرى من الصندوق العقاري للمستفيدين.. إيداع الدعم السكني في هذا الموعد

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الدعم السكني السعودية الصندوق العقاري المملكة

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