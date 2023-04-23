أعلاها 39 وأقلها 13.. درجات الحرارة المسجلة في ثالث أيام العيد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و38 في شرورة.

وسجل 37 درجة في والأحساء والقنفذة، و36 درجة في المدينة وجدة، و35 درجة في الدمام وسكاكا والصمان وينبع والعلا وحفر الباطن.

كما سجل 34 درجة في الرياض وبريدة والخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والطائف والباحة وأبها والقريات 13 درجة مئوية.

بيشة 17 درجة، والدوادمي وحائل وتبوك 18 درجة مئوية.

وعرعر ونجران 19 درجة مئوية والمجمعة والدهناء 20 درجة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على 13 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

زخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية.

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