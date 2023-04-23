بشرى من “سكني” للراغبين في عرض وحداتهم للبيع

تواصل – فريق التحرير:

أتاح برنامج سكني للراغبين في بيع وحداتهم السكنية خدمة البيع عبر “منصة سكني”.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين لديه وحدات سكنية ويرغب في عرضها بموقع سكني ويسأل عن الطريقة وعما إذا كان هناك رسوم؟

وقال البرنامج في حسابه عبر موقع “تويتر”: “سعيًا لتمكين مستفيدي برنامج سكني تمت إضافة حزمة من الخدمات السكنية تخدم كافة مستفيدي البرنامج سواء باحث عن سكن أو بائع فرد أو شركات، تتيح للمُلّاك عرض الوحدات السكنية للبيع ضمن منصة سكني، لتكون متاحة ضمن مبيعات مشاريع القطاع الخاص لغير المستحقين للدعم (اضغط هنا)”.

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برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 في المئة كحد أدنى و100 في المئة كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

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خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة

-تمويل البناء الذاتي

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء

-تمويل برهن العقار

-دعم التمويل القائم.