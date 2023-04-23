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اليورو يسجل 4.16.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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اليورو يسجل 4.16.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يسجل 4.16.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يسجل 4.16.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٥:٠٧:٢٩ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد 23 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.16 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.20

وخلال الأيام الماضية، سجل الدولار تراجعًا جديدًا مقابل معظم العملات الرئيسة بعد صدور بيانات عن نمو أفضل من المتوقع في الصين.

وكشفت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام متجاوزًا توقعات المحللين بنمو يبلغ 4%.

ارتفاع اليورو

في الوقت نفسه ، ارتفع اليورو 0.37 بالمئة إلى 1.0966 مقابل الدولار بعد انخفاض بأكثر من نصف بالمئة على مدى يوميين متتاليين.

فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 0.372 بالمئة. وكان قد ارتفع بأكثر من 1% في آخر جلستي تداول.

وهبط اليوان الصيني في التداولات الخارجية 0.02 بالمئة إلى 6.8799 مقابل الدولار.

ارتفاع الجنيه الإسترليني 

كما قفز الجنيه الإسترليني رغم الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير مع استمرار نمو الأجور أعلى من المتوقع.

وبلغ الإسترليني 1.2433 مقابل الدولار في أحدث تداول بزيادة 0.48 بالمئة خلال اليوم، وارتفع الدولار الأسترالي 0.34 بالمئة إلى 0.672 مقابل الدولار.

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أسعار العملات الدولار العملات اليورو

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