الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
استقرار أسعار الذهب في الأسواق.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
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استقرار أسعار الذهب في الأسواق.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

استقرار أسعار الذهب في الأسواق.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

استقرار أسعار الذهب في الأسواق.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
٠٥:٠٧:٤٠ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارًا نسبيًا إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.37 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.43 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.46 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.53، وعيار 14 بـ 139.64 ، وعيار 12 سجل 119.69 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7445 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1676 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239.374 ريال.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضًا إلى ما دون ألفي دولار في ختام تعاملات الجمعة، وسجلت خسائر أسبوعية، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع الفائدة الأمريكية.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1.40% إلى 1990.50 دولار للأوقية، عند أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وسجلت خسائر أسبوعية قدرها 1.40% أيضًا.

أسعار الذهب

بينما هبطت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر يوليو بنسبة 1.25% إلى 25.06 دولار للأوقية، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.60%.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قالوا الخميس، إن التضخم لا يزال “أعلى بكثير” من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وأكدت “ميشيل بومان” عضوة مجلس المحافظين بالفيدرالي أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لترويض التضخم.

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