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8 فوائد علمية لممارسة الرياضة اليومية
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8 فوائد علمية لممارسة الرياضة اليومية

8 فوائد علمية لممارسة الرياضة اليومية

8 فوائد علمية لممارسة الرياضة اليومية
٠٤:٥٨:٣٠ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من المعروف أن المداومة على ممارسة التمارين الرياضية اليومية تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن، فضلاً عن الفوائد الصحية.

وكشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عن 8 فوائد علمية لممارسة الرياضة اليومية.

وأبرز النمر في حسابه عبر موقع “تويتر” فوائد علمية ثابتة للرياضة اليومية:

1.الوقاية من تصلب الشرايين

2.محاربة السمنة

3.التحكم بضغط الدم والسكري

4.تخفيف آلام الظهر

5.تخفيف التوتر والإجهاد النفسي

6.تقليل نسبة سرطان القولون والثدي

7.خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

8.تحسين المزاج وتخفيف التوتر.

وتوصلت دراسة نشرت في العام الماضي إلى أن النساء يحرقن المزيد من دهون الجسم أثناء ممارسة الرياضة في الصباح، بينما تعد فترة المساء أكثر إفادة لصحة القلب عند الرجال.

ويمكن أن تكون للاختلافات بين الجنسين في الهرمونات، وفي الساعات البيولوجية، ودورات النوم والاستيقاظ، دور مهم.

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الكلمات الدلالية:
التحكم بضغط الدم والسكري المداومة على ممارسة التمارين الرياضية اليومية الوقاية من تصلب الشرايين فوائد ممارسة الرياضة اليومية محاربة السمنة

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