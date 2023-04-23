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من المعروف أن المداومة على ممارسة التمارين الرياضية اليومية تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن، فضلاً عن الفوائد الصحية.

وكشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب عن 8 فوائد علمية لممارسة الرياضة اليومية.

وأبرز النمر في حسابه عبر موقع “تويتر” فوائد علمية ثابتة للرياضة اليومية:

1.الوقاية من تصلب الشرايين

2.محاربة السمنة

3.التحكم بضغط الدم والسكري

4.تخفيف آلام الظهر

5.تخفيف التوتر والإجهاد النفسي

6.تقليل نسبة سرطان القولون والثدي

7.خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

8.تحسين المزاج وتخفيف التوتر.

وتوصلت دراسة نشرت في العام الماضي إلى أن النساء يحرقن المزيد من دهون الجسم أثناء ممارسة الرياضة في الصباح، بينما تعد فترة المساء أكثر إفادة لصحة القلب عند الرجال.

ويمكن أن تكون للاختلافات بين الجنسين في الهرمونات، وفي الساعات البيولوجية، ودورات النوم والاستيقاظ، دور مهم.

هناك فوائد علمية ثابتة للرياضة اليومية:

١.الوقاية من تصلب الشرايين ٢.محاربة السمنة

٣.التحكم بضغط الدم والسكري ٤.تخفيف آلام الظهر

٥.تخفيف التوتر والإجهاد النفسي

٦.تقليل نسبة سرطان القولون والثدي

٧.خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

٨.تحسين المزاج وتخفيف التوتر. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 23, 2023

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