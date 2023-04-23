الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الأمن البيئي” يضبط 88 مخالفًا.. ويكشف الجرائم المرتكبة (فيديو)
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“الأمن البيئي” يضبط 88 مخالفًا.. ويكشف الجرائم المرتكبة (فيديو)

“الأمن البيئي” يضبط 88 مخالفًا.. ويكشف الجرائم المرتكبة (فيديو)

“الأمن البيئي” يضبط 88 مخالفًا.. ويكشف الجرائم المرتكبة (فيديو)
٠٤:١٠:٠٦ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 88 مخالفًا للنظام البيئي في مناطق مختلفة من المملكة.

وتم ضبط 67 مخالفًا لرعيهم الإبل في مناطق غير مخصص فيها الرعي، كما تم ضبط 3 أشخاص استخدامهم الحطب المحلي في الأنشطة التجارية.

في وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفًا لنظام البيئة و25 مواطنًا ومقيمان من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية المصرية.

وأوضحت أن المضبوطين أشعلوا النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

تطبيق الإجراءات النظامية

من جهته ، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20.000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن البيئي البيئة السعودية المملكة

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