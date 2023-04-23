وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفلسطيني

تواصل – واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، من معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي.

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آخر التطورات في فلسطين

وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات في فلسطين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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الخارجية الفلسطينية تدين الاستيطان وتعتبره حربًا مفتوحة

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاستيطان الاستعماري بأشكاله كافه في أرض دولة فلسطين، سواء بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأكدت إدانتها للاستيطان بالقدس المحتلة، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية كما حصل في محافظة قلقيلية وغيرها.

كما أدنت الوزارةالتصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.

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تعميق الاستيطان وتوسيعه تخريبًا إسرائيليًا متعمدًا

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تخريبًا إسرائيليًا متعمدًا لأية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض، واستخفافًا بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان.

وطالبت بوقف الاستيطان فورًا، وأنها تدمير ممنهج لفرص بقاء وصمود الاجيال الفلسطينية المتلاحقة في وطنها فلسطين، وحربًا مفتوحة على الشعب وحقوقه.

ورأت الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان.

وشددت على أن الاستيطان هو أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.

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