استمرار الاشتباكات.. دول العالم تُجلي رعاياها من السودان بعد التعدي على البعثات الدبلوماسية

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لعمليات إجلاء الرعايا الأجانب والدبلوماسيين من الخرطوم، بدأت اليوم عمليات مغادرة عدد من الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى بلدانهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية: “إننا تعمل على إجلاء رعايانا وندعو الموجودين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم”.

إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالسودان

وأكدت إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بالسودان بطلق ناري داعية للحذر حفاظًا على سلامة مواطنيها.

وكشفت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس بدأت بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان، مؤكدة أن عمليات الإجلاء ستشمل رعايا من دول أخرى حليفة.

روسيا تبدأ عمليات إجلاء جوية من الخرطوم

وأكد السفير الروسي في السودان، أنه تم نقل جميع المواطنين الروس في مناطق القتال إلى مبنى السفارة في الخرطوم،

وأنه لا يمكن الحديث حاليًا عن عمليات إجلاء جوية من الخرطوم نظرًا لاستمرار القتال في المطار.

الوضع الأمني في السودان غير مستقر

فيما بينت وزارة الخارجية الأسترالية، أن الوضع الأمني في السودان غير مستقر والقتال العنيف مستمر وعلى رعايانا الاحتماء بمكان آمن.

وقررت وزارة الدفاع التركية، إعادة مواطنيها من مناطق النزاع في السودان برًا إلى تركيا عبر دولة ثالثة اليوم.

تم إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين

فيما تتواصل وزارة الخارجية الأمريكية مع كل من البرهان وحميدتي لضمان إتمام عملية إجلاء الدبلوماسيين بسلام،

مؤكدة أنه تم إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وذويهم من السفارة في الخرطوم.

من ناحيته، اتهم الجيش السوداني، الأحد، قوات “الدعم السريع” شبه العسكرية بارتكاب عدة “اعتداءات” على بعثات دبلوماسية أجنبية أثناء القيام بعمليات إجلاء من العاصمة الخرطوم.

إصابة أحد الرعايا الفرنسيين ونجاة آخرين

كما أعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، إصابة أحد الرعايا الفرنسيين ونجاة آخرين أثناء عملية إجلاء طاقم البعثة الفرنسية من العاصمة الخرطوم.

المملكة تستقبل المواطنين والرعايا الذين تم إجلاؤهم

في الوقت نفسه، استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الدفعة الأولى من مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان.

إضافة إلى عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة،

وذلك لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قي الأسطول الغربي بجدة، على متن سفينة “جلالة الملك الجبيل”.

إجلاء 91 مواطنًا من السودان

وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث أعلنت الخارجية في بيان، تنفيذها “عملية إجلاء من السودان،

شملت 91 مواطنًا، و66 أجنبيا من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون.

اقرأ أيضًا:

نائب وزير الخارجية يستقبل الدفعة الأولى من المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة الذين تم إجلاؤهم من السودان

ويأتي ذلك، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم،

وذلك رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.