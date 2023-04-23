12 ألف مستفيد من فائض الطعام بـ المسجد النبوي في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية حفظ النعمة في المدينة المنورة عن حجم الطعام الفائض الذي تم جمعه على هامش إفطار الصائمين في المسجد النبوي في شهر رمضان.

وأوضحت أنه يبلغ حوالي 497 ألف كيلو جرام بقيمة مالية تقدر بـ 242 ألف ريال، لافتا إلى أنه تم تدويره وتحويله إلى أكثر من 12 ألف مستفيد من أسر وأفراد.

وأضافت : “بلغ إجمالي الفائض من الوجبات خلال الـ 15 يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك 497 كيلو، وعدد السفر التي تم تغطيتها 7380 سفرة”.

ويعمل مشروع حفظ النعمة وفق معايير صحة وسلامة الغذاء HACCP، بحفظ فائض الأطعمة من الولائم والمناسبات وإعادة تأهيلها وتقديمها لصالح الأسر المحتاجة.

توزيع الوجبات

وكانت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة شؤون الحرمين، قد قامت بتوزيع وجبات إفطار للصائمين خاصة لمرضى السكري في المواقع المخصصة لهم وفق منظومة متكاملة من الخدمات الإنسانية.

وتأتي هذه الوجبات، ضمن مبادرة “عطاءً للكبار يصنعه الأخيار”، وذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا و تحت شعار” من الوصول إلى الحصول.

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