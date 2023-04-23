وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

تواصل – واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

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وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان

وتم خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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العمل بشكل جماعي من أجل وقف فوري لإطلاق النار

ومن جهته، قال بوريل، اليوم الأحد، إنه ناقش مع وزير الخارجية، فيصل بن فرحان آل سعود، آخر المستجدات في السودان.

وأضاف، في تغريدة على تويتر: “ناقشت مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود التطورات الأخيرة في السودان”.

وأضاف: “نتشاطر المخاوف بشأن التصعيد العسكري واتفقنا على مواصلة العمل بشكل جماعي من أجل وقف فوري لإطلاق النار”، مؤكدًا أن حماية المدنيين تمثل أولوية.

ومنذ 15 إبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

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