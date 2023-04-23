لمرضى التهاب المفاصل.. فوائد مذهلة لعصير الرمان

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كشفت دراسات علمية عن فوائد الرمان في تخفيف أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وحدد جمال رامزي، أستاذ التربية البدنية، ومستشار الصحة والرفاهية، أسباب التهاب المفاصل، قائلاً إنها يمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من العوامل تتمثل في:

-الإصابة

-العدوى

-اضطرابات المناعة الذاتية

-تآكل المفاصل.

وأشار إلى أن التهاب المفاصل يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وإن كان أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

فوائد عصير الرمان

وأوضح رامزي لصحيفة “إكسبريس”، أن “الدراسات أظهرت أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التهاب المفاصل وتقليل أعراض التهاب المفاصل بسبب وجود مركبات معينة يمكن أن تقلل الالتهاب والألم المرتبط بالتهاب المفاصل”.

وتشمل هذه المركبات البوليفينول والفلافونويد والعفص، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على تقليل ألم المفاصل وتورمها وألمها.

وأضاف: “وقد ثبت أيضًا أن هذه المركبات قادرة على منع إنتاج الإنزيمات التي تدمر الغضروف، والتي يمكن أن تتطور إلى بداية التهاب المفاصل”.

وتابع: “بصرف النظر عن قدرته على تقليل مخاطر التهاب المفاصل، فقد ثبت أيضًا أنه يحسن صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتخفيف الالتهابات، وتعزيز صحة الشرايين”.

وأردف: “قد يساعد عصير الرمان أيضًا في الحفاظ على صحة الفم، مما يساعد على درء التجاويف والبلاك بسبب الصفات الخفيفة المضادة للبكتيريا، فضلاً عن المساعدة في تقوية اللثة”.

الرمان يخفف من آلام المفاصل

وتوصل تحليل تلوي شمل 12 دراسة، ونُشر في المجلة الدولية للممارسة السريرية في عام 2021 إلى أن الرمان يمكن أن يخفف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأشارت الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان والمختبر إلى الآثار المفيدة للرمان على الأعراض السريرية والعوامل الالتهابية والأكسدة في التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت النتائج أن “الرمان قادر على إدارة مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي. لم يتم الإبلاغ عن أي نتائج غير مواتية خطيرة بعد استهلاك الرمان”.

وخلصت إلى أن: “تقدم هذه الورقة أدلة دامغة فيما يتعلق بفعالية الرمان في التهاب المفاصل الروماتويدي وتبرر أهمية إجراء المزيد من البحوث السريرية.”

الرمان يساعد على منع ظهور التهاب المفاصل

كشفت ورقة منفصلة، من المجلة الدولية للعلوم الصحية في عام 2016، أن الرمان يمكن أن يساعد في منع ظهور التهاب المفاصل- النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل.

وجاء في التقرير أن “التجارب التي أجريت على الحيوانات المصابة بالتهاب المفاصل خلصت إلى أن استهلاك زيت بذور الرمان في النظام الغذائي يزيد من كثافة المعادن في العظام ويثبط الأنشطة المسببة للالتهابات”.

وأشار إلى أنه “على عكس مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو أدوية الكورتيكوستيرويدات المستخدمة حاليًا لعلاج التهاب المفاصل، لها آثار جانبية شديدة، وليس للرمان بجميع أشكاله أي آثار جانبية ويعتبر آمنًا وغير سام”.

لذا يمكن أن تستخدم المركبات المشتقة من الرمان كعلاج جديد لالتهاب المفاصل والأمراض التنكسية/ الالتهابية الأخرى.