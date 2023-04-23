“الدفاع المدني” يُحذر من هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير من أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقع أن تشمل الحالة محافظات “العاصمة المقدسة والطائف والخرمة وتربة ورنية والمويه والجموم والعرضيات وأضم وميسان”.

تحذير من امطار غزيرة على المدينة المنورة

وأضافت أن التحذير يشمل أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومحافظات” الحناكية والمهد والأكحل اليتمة وبدر ووادي الفرع”.

وبينت أن التحذير يشمل أجزاء من منطقة الباحة ومحافظات “الباحة والعقيق والقرى

والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة”.

هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على جازان

وأشارت إلى أنها تحذر من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على جازان تشمل محافظات “أبو عريش وأحد المسارحة الطوال

والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.

الحالة المطرية تمتد إلى منطقة عسير

وأشارت إلى أن الحالة المطرية تمتد إلى منطقة عسير وتشمل محافظات” أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

إضافة إلى العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص بلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

الدفاع المدني يطالب بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السـيول

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول.

وحذرت من عدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة،

والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

كما دعت المديرية إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون،

وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف،

وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

وشددت على ضرورة تركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم،

ووجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوضه.

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