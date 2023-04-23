الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح عاجل من التأمينات حول إمكانية جمع المستفيد بين معاشين
استمرار الاشتباكات.. دول العالم تُجلي رعاياها من السودان بعد التعدي على البعثات الدبلوماسية
مخاطر الذكاء الاصطناعي.. رئيس “جوجل” يحذر من فيديوهات متقنة التزوير
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفلسطيني
لمرضى التهاب المفاصل.. فوائد مذهلة لعصير الرمان
“الدفاع المدني” يُحذر من هطول أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر
٠٣:٠٤:٠١ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني

وأوضحت أن ذلك يأتي عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

وأضافت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها 13 مركزًا، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

إنجاز طلبات المستفيدين عبر منصة أبشر

وذلك لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة أبشر، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

21 خدمة إلكترونية خلال إجازة العيد

وفي وقت سابق، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أتاحت لعملائها مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعميل

وأوضحت أن ذلك يأتي حرصًا منها على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعميل، لإنجاز المهمات المطلوبة بالدقة والسرعة العاليتين دون التقيد بالمكان أو الزمان.

وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مركز الاتصال “19911”، أكدت أنها تتيح تقديم بلاغات التفتيش، والاستعلام عن الخدمات، ورفع الشكاوى، وتقديم الدعم الفني.

اقرأ أيضًا:

تعرّف على الخدمات الملزمة على المتجر المقدم للخدمة في التجارة الإلكترونية

الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية إجازة العيد الأحوال المدنية العيد الموارد البشرية خدمات إلكترونية عيد الفطر منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
مساعدات إنسانية وطبية.. مدد سعودي لم ينقطع للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

مساعدات إنسانية وطبية.. مدد سعودي لم ينقطع للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

١٢:١٢ م، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠٢٣
هادي: الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية مهما واجه من ‏تحديات

هادي: الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية مهما واجه من ‏تحديات

١٠:٢٦ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠١٧
شرطة الرياض تضبط 4 بنجلاديشيين يزورون الإقامات في الرياض

شرطة الرياض تضبط 4 بنجلاديشيين يزورون الإقامات في الرياض

٠٢:٥٢ م، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠٢٣
الأرصاد تتوقع سحب ممطرة على عسير وجازان والباحة والطائف وجازان

الأرصاد تتوقع سحب ممطرة على عسير وجازان والباحة والطائف وجازان

٠٧:٠٩ ص، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *