الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

تواصل – واس:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني

وأوضحت أن ذلك يأتي عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

وأضافت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها 13 مركزًا، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

إنجاز طلبات المستفيدين عبر منصة أبشر

وذلك لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة أبشر، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

21 خدمة إلكترونية خلال إجازة العيد

وفي وقت سابق، كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أتاحت لعملائها مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعميل

وأوضحت أن ذلك يأتي حرصًا منها على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعميل، لإنجاز المهمات المطلوبة بالدقة والسرعة العاليتين دون التقيد بالمكان أو الزمان.

وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مركز الاتصال “19911”، أكدت أنها تتيح تقديم بلاغات التفتيش، والاستعلام عن الخدمات، ورفع الشكاوى، وتقديم الدعم الفني.

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