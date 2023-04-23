النيابة تُحذّر من إشهار السلاح الناري أو استخدامه في المناسبات العامة أو الخاصة

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حذرت النيابة العامة من إشهار السلاح الناري أو استخدامه في المناسبات العامة أو الخاصة.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يحظر إطلاق النار من الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات”.

وعدت هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة والموجبة للتوقيف، طبقًا للفقرة رقم 21 من البند أولاً لقرار معالي النائب العام رقم 1 بتاريخ 1/1/1442 هـ

المحظورات الأربع

وحذرت النيابة العامة في تغريدة سابقة من 4 محظورات أساسية تتعلق بالسلاح الناري، عدّتها من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف والقبض والغرامة المالية والسجن.

وهذه المحظورات هي:

-حظر حيازة أي سلاح ناري فردي دون ترخيص.

-حظر ذخيرته دون ترخيص أيضًا.

-أو استعمال السلاح المرخص بحمله بغير أمر وترخيص.

-اقتناء السلاح في غير الغرض المرخص به.

العقوبات

وينص النظام على أنه:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.

-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.

-يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:

أ – استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

ب – استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصًا.

ج – حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.

د – السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

هـ – نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.

و – فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.

ز – مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.

ح – إصلاح الأسلحة غير المرخصة.

ط – صنع ذخيرة أسلحة الصيد .

ي – تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.

ك – تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.

ل – تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.

م – مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

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