توضيح من “أبشر” بشأن طريقة استبدال لوحة المركبات عبر المنصة

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نشرت منصة “أبشر” إنفوجرافًا للتوضيح بطريقة استبدال لوحة المركبة عبر المنصة.

3 خطوات

وعن خطوات تنفيذ الخدمة، أضافت أن ذلك يتم عبر اتباع الخطوات الثلاثة التالية:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

2- اختيار إدارة المركبات.

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات إلكترونية.

مزاد اللوحات الإلكترونية

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر.

كما أكدت الإدارة أن البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز من خلال 5 شعارات تتضمن “رؤية المملكة، والسيفين والنخلة، ملون وأسود، ومدائن صالح، والدرعية”.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية، نشرت الإدارة العامة للمرور فيديو تعريفي يوضح خطوات خدمة طلب لوحات بشعار مميز على لوحات المركبات، والتي يمكن إنهاء إجراءاتها إلكترونياً عبر منصة أبشر.

ونوهت الإدارة إلى أنه يجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة أبشر باختيار المرفقات.

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