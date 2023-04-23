توضيح عاجل من التأمينات حول إمكانية جمع المستفيد بين معاشين

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول الجمع بين معاشين تقاعديين.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الصدد: “لا يجوز للمستفيدين الجمع بين معاشين تقاعديين، ويتم صرف المعاش الأكبر لهما”.

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صرف المعاش التقاعدي لشهر إبريل

وفي إفادة سابقة، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر إبريل الجاري.

وأضافت ردًا على استفسار بهذا الخصوص في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه “يتم صرف المعاش التقاعدي بتاريخ 25 من الشهر الميلادي. وفي حال تم تعديل موعد الصرف سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي”.

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شرط صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.