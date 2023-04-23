احذر الأول.. 4 أسباب تؤدي لـ الحموضة في العيد

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كشف تجمع القصيم الصحي عن أبرز مسببات الحموضة والارتجاع المريئي.

عوامل الخطورة

السمنة.

التدخين.

الحمل.

فتق الحجاب الحاجز.

مهيجات الارتجاع

-القلق والإجهاد.

-تناول وجبات كبيرة.

-وتناول الأطعمة الحارة.

-تناول المنتجات الحمضية.

-وكذلك تناول منتجات الطماطم كالصلصة والكاتشب.

-تناول الأطعمة الدسمة والمقلية.

-تناول الشوكولاتة.

-وأيضًا تناول البصل.

-المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والقهوة وغيرها.

-النعناع.

الارتجاع الحمضي

وكشفت وزارة الصحة عن أن سبب ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، أنه في عملية الهضم الطبيعية يفتح الصمام العضلي الذي يفصل المرئ عن المعدة (بوابة المعدة) للسماح بدخول الطعام إلى المعدة، وتغلق بعد ذلك لمنع الطعام وحمض المعدة من الرجوع إلى المرئ.

فيما يحدث الارتجاع بسبب ضعف الصمام (العضلة العاصرة) مما يسمح للطعام والحمض بالرجوع للمرئ مسببًا حرقة.

الأعراض:

-الشعور بألم وحرقة في الصدر وقد تصل إلى الحلق مما يسبب احتقانه والتهاب الحنجرة.

-ألم أو صعوبة البلع.

-الشعور بطعم حامض في الفم، التهاب اللثة والأسنان، سوء رائحة الفم.

-سعال جاف.

-الفواق (الحازوقة).

-التجشؤ.

-زيادة إفراز اللعاب.

-قد تزداد الأعراض سوءًا عند الانحناء أو الاستلقاء أو بعد الإكثار من الأكل (التخمة)

متى تجب رؤية الطبيب؟

-عند التعرض للحرقة ليومين أو أكثر في الأسبوع.

-عند الشعور بصعوبة في بلع الطعام أو السوائل.

-غثيان أو تقيؤ مستمر.

-فقدان الوزن بسبب ضعف الشهية.

-عند استمرار الأعراض على الرغم من استخدام الأدوية.

المضاعفات

-التهاب المريء الحاد.

-القرحة الهضمية.

-ضيق المريء.

-متلازمة باريت (تحور خلايا بطانة المريء بسبب الالتهاب المزمن)

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التشخيص

-الأشعة السينية بصبغة (الباريوم).

-منظار المريء.

-فحص مستوى تركيز الحموضة الواصلة للمريء.

العلاج:

مضادات الحموضة البسيطة (تعادل الحمض فقط).

مثبطات إفراز الحمض (مثبطات مستقبلات H2 ).

مثبطات ضخ البروتون.

الوقاية

-تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة للحرقة.

-الإقلاع عن التدخين.

-المحافظة على الوزن الطبيعي.

إرشادات لتخفيف الأعراض

-إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة من خلال:

-عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة.

-الأكل قبل الاستلقاء بساعتين إلى ثلاث ساعات.

-تقسيم وجبات الطعام إلى وجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم.

-تجنب ارتداء الملابس الضيقة.

-رفع رأس السرير بمقدار 15-20 سم.

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الأسئلة الشائعة

متى نعتبر الحرقة حالة مرضية؟

عند التعرض للارتجاع والحرقة ليومين أو أكثر في الأسبوع، أو الشديدة لأكثر من يوم في الأسبوع

هل شرب الحليب يعالج الحرقان؟

قد يخفف شرب الحليب في البداية ولكن تأثيره لحظي، ويؤدي لاحقًا إلى تحفيز إنتاج حمض المعدة وخاصة ما إذا كان كامل الدسم؛ حيث إن الدهون تسهم في ارتخاء عضلة بوابة المعدة.

هل تناول الخيار يعالج الحرقان؟

لا يوجد دليل علمي محكم على ذلك، لكن الخيار ليس من المهيجات ويخضع للتجارب الفردية، فبعض المرضى يرى أنه يساعد في تخفيف الأعراض والآخر لا يرى له أي تأثير.

هل لبس المشدات يسبب ارتجاع الحمض مما يؤدي إلى الحرقة؟

نعم، لمن لديها القابلية للمرض أو وجود أكثر من عامل خطورة.

المفاهيم الخاطئة

-الحرقان عند الحوامل يكون بسبب نمو شعر الطفل

-الحقيقة: ارتجاع الحموضة المَعدية للمريء عند الحامل ناتجة بسبب عدة عوامل منها:

-زيادة هرمون الحمل والذي يسبب ارتخاء عضلة بوابة المعدة.

-نمو حجم الرحم و ضغطه على المعدة مسببًا حرقة، وليس لشعر الجنين أي علاقة بالأعراض.

-التدخين يخفف الحموضة المعدية

-الحقيقة: التدخين أحد الأسباب المهمة في أمراض المريء والمعدة ولا يخفف الحموضة، كما أن النيكوتين يسبب ارتخاء عضلة بوابة المعدة.

-الاستمرار على مضادات الحموضة بدون وصفة طبية لا يضر

-الحقيقة: لا ينصح بأخذ مضادات الحموضة لأكثر من أسبوعين بدون تقييم طبي لمعرفة السبب – إن وجد – وعلاجه.