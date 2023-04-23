تجمع الشرقية الصحي: إخلاء طبي لمواطنة من مصر بعد إصابتها في حريق

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أعلن تجمع الشرقية الصحي، أنه تم إخلاء طبي لمواطنة من مصر أصيبت بحروق من الدرجة الثانية.

المواطنة في العقد الثالث من العمر

وكشف تجمع الشرقية عن إخلاء مواطنة في العقد الثالث من العمر من مصر بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثانية.

وعلى حسابه في “تويتر”، أوضح التجمع أن الإخلاء تم وفقًا لترتيبات إدارة التنسيق والإحالات الطبية في التجمع وإدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الصحة.

نقل الحالة من مطار القاعدة الجوية في الظهران

وأكد أنه تم نقل الحالة على الفور من مطار القاعدة الجوية في الظهران عبر سيارات إسعاف إلى قسم الحروق بمجمع الدمام الطبي.

الإصابات في الجزء العلوي من الجسد

وأضاف أن الإصابات كانت في الجزء العلوي من الجسد، ويجري حاليًا علاجها بواسطة فريق طبي متخصص في علاج الحروق والتجميل.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أعلنت سفارة المملكة في إندونيسيا، في وقت سابق، عن نقل مواطن من إندونيسيا إلى المملكة، عبر طائرة الإخلاء الطبي.

وبينت أن المواطن تعرض لحالة صحية استدعت نقله للعلاج في إحدى مستشفيات المملكة.

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